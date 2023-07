Swiped, nuovo spot evidenzia la sicurezza Apple

Apple ha diffuso un nuovo video sul suo canale YouTube evidenziando molte funzionalità di sicurezza intrinseche in prodotti come Mac, iPhone, Apple Watch, ecc.

Il filmato, denominato “Swiped”, dura circa 8 minuti e mostra un team che si occupa di design che ha bisogno di recuperare una presentazione “rivoluzionaria” da mostrare a un cliente, un documento presente su un MacBook Air rubato per strada da alcuni ladri, e la capogruppo del team che fa di tutto per riottenere il suo portatile.

Il filmato mostra la possibilità d individuare il Mac su una mappa, pagare il tassista con iPhone, affittare una bici con Apple Watc, seguire il percorso del Mac sottratto e permettere inatnto ai colleghi di capire dove si sta man mano spostando.

Nel filmato vengono mostrati funzioni quali “Avvisami quando mi allontano” nell’app Dov’è (l’iPhone mostra un avviso quando si lasci un dispositivo Apple supportato, un AirTag o un accessorio della rete Dov’è in una posizione sconosciuta), la funzione di localizzazione dell’app Dove’è, l’uso di Touch ID e Face ID per proteggere i dispositivi, protezioni per password e passkey, il Secure Enclave, la cifratura end-to-end, le funzionalità di mobile device management che permettono di bloccare e individuare i dispositivi Apple da remoto, e il remote wipe per inizializzare in da remoto un dispositivo Apple rendendo tutti i dati utente inaccessibili in modo crittografato.

Il nuovo video è simile ad altri filmati di Apple diffusi nel 2019 e nel 2020 (alcuni degli attori che si vedono nello spot sono gli stessi).