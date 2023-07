Test finali per la nuova Passat Variant

La nuova Passat Variant celebrerà la sua anteprima mondiale alla fine di agosto e Volkswagen ha reso ora note le prime informazioni sulla prossima generazione. Il modello è dotato di numerose innovazioni come un concetto di visualizzazione e comando intuitivo, interni di alta qualità, un nuovo sistema di controllo adattivo del telaio, sedili di classe superiore e trazioni ibride plug-in con autonomia elettrica fino a 100 chilometri.

La nuova Passat Variant sarà lanciata sul mercato nel primo trimestre del 2024. È la nona generazione di una delle auto di medie dimensioni di maggior successo al mondo, con oltre 50 anni di storia e oltre 30 milioni di unità vendute.

I sedili anteriori ergo Active saranno disponibili come opzione; con regolazione elettrica (fino a 14 vie, a seconda del modello e della dotazione) e diverse funzioni di massaggio e ventilazione.

La Passat Variant vanta un abitacolo di nuova concezione e un inedito sistema di infotainment. Il display infotainment di è da 12,9″. Ci sarà anche un nuovo display da 15″come opzione o a seconda dell’allestimento. I cursori touch retroilluminati si trovano sotto il display del sistema di infotainment e vengono utilizzati per regolare funzioni come la temperatura interna e il volume. Volkswagen offrirà a richiesta anche un nuovo head-up display che proietta le informazioni sul parabrezza e quindi nello spazio virtuale davanti al veicolo.

Il volante multifunzione è dotato di pulsanti fisici, per rendere il funzionamento ancora più semplice.

La nuova Passat Variant è più grande della precedente. La lunghezza (14 centimetri in più) aumenta lo spazio per le gambe di 5 centimetri. Anche la capacità del bagagliaio è aumentata di 40 litri a 690 litri (quando caricati fino all’altezza degli schienali dei sedili posteriori) e di 140 litri a 1920 litri quando il sedile posteriore è abbattuto.

Varie migliorie riguardano il telaio: campanatura più rigida e maggiore forza laterale sterzante dell’asse posteriore a quattro bracci (maggiore stabilità dell’asse posteriore e quindi maggiore sicurezza di guida), una nuova configurazione elettromeccanica dello sterzo, barre antirollio e ammortizzatori modificati, oltre all’adattamento per cerchi ruota diversi.

Volkswagen offre anche un controllo adattivo del telaio di nuova generazione per la sua bestseller: il DCC Pro opzionale con ammortizzatori a due valvole. Questo sistema reagisce al manto stradale e alla situazione di guida, tenendo conto di parametri quali sterzata, frenata e manovre di accelerazione. Ik produttore fa sapere che lo smorzamento ideale viene calcolato per ogni ruota e regolato sugli ammortizzatori in frazioni di secondo. Il conducente ha la possibilità di regolare il DCC in base alle preferenze individuali, da molto confortevole a molto sportivo.

Ta le dotazioni di classe superiore, una nuova generazione di fari IQ.Light a matrice di LED: più sottili rispetto alla versione precedente e un nuovo abbagliante con una portata di circa 500 metri. In coda, il nuovo modello ha una striscia LED orizzontale continua per i gruppi ottici posteriori.

Nuova Passat Variant è prevista con diversi tipi di alimentazione: con motori turbodiesel (TDI), motori turbocompressi a benzina (TSI), motori turbocompressi a benzina mild hybrid (eTSI) e sistemi ibridi plug-in (eHybrid). L’autonomia elettrica dei nuovi propulsori ibridi plug-in è stata aumentata fino a 100 chilometri, a seconda dell’equipaggiamento. Inoltre, la ricarica a corrente alternata AC sarà più veloce in tutte le versioni eHybrid e sarà offerta anche la ricarica a corrente continua DC. I prezzi non sono stati comunicati.

