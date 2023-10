Festa degli sconti, mini gruppo di continuità Bticino Keor DC a solo 19,99 euro

Se avete un dispositivo con richieste di assorbimento di energia ridotte ma che volete tenere sempre on line, come un router o una videocamera di sorveglianza, ecco l’offerta che attendevate: Bticino Keor DC, un UPS studiato proprio per queste situazioni che scende al minimo di sempre, solo 19,99€.

Di questo accessorio abbiamo scritto al lancio quando venne presentato. In quel contesto abbiamo spiegato che rappresenta l’accessorio ideale per chi vuole restare sempre on line perché sta lavorando in smart working oppure ha semplicemente bisogno di restare in line con continuità, magari durante una videoconferenza o, perché no, perché gioca.

In queste situazioni Bticino Keor DC fornisce energia anche quando la rete elettrica se ne va dando corrente al dispositivo grazie alla batteria interna. La batteria agli ioni di litio con capacità di 2200 mAh, garantisce un’autonomia massima di 90 minuti. Keor DC si alimenta tramite la rete domestica 230 V e grazie ai 4 diversi jack di alimentazione in dotazione, è compatibile con la maggior parte dei router e dei telefoni in commercio.

La potenza attiva è di 25 W e le tensioni di uscita selezionabili (9, 12, 15 e 19 V). Gli indicatori LED permettono di verificare la batteria carica (tutti i led verdi accesi), batteria in ricarica, batteria scarica o un guasto. Non è un UPS adatto per computer o console, Keor ma, come accennato, per piccolo dispositivi alimentati in corrente continuo come router, modem, telecamere, POS, telefoni cordless o VoIP.

L’UPS Bticino Keor DC è stato lanciato a 64,99€. È calato di prezzo ma ora costa solo 19,99

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come scegliere un UPS da affiancare eventiualmente al proprio computer o alla console.