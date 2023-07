Sconto coupon a 14€ per caricabatterie 45W, perfetto per tutto

Avete bisogno di un nuovo caricabatterie per i vostri dispositivi, siano essi iPhone, iPad, Android e persino un Mac ad un prezzo eccezionale? Oggi grazie ad un coupon potete acquistarne uno con 45W di potenza e due porte a solo 14,13 €

Stiamo parlando di un caricabatterie Iniu, azienda che spesso offre eccellenti sconti come quello che vi segnaliamo. Si tratta di un classico caricabatterie a spina con due porte una USB-C e una USB-A. Grazie a suoi 45W di potenza massima è perfetto per tutto

In primo luogo se guardiamo al campo Apple, un iPhone richiede 20W per usare al massimo delle sue prestazioni un caricabatterie Magsafe; gli iPad si ricaricano a 30W. Un MacBook Air richiede da 30 W in su (e questa è la potenza del caricabatterie incluso nella confezione). L’alimentatore Iniu fornisce come minimo (quando solo collegati un cavo USB-C e un UNB-A) come minimo proprio 30W dalla porta USB-C; questo significa che potete sfruttare questo alimentatore senza pensieri per la stragrande maggioranza delle vostre esigenze.

Con un solo cavo USB-C avrete, invece, 45W che permettono di ricaricare piuttosto velocemente un MacBook Air o di “tenere in vita” (senza ricaricali) diversi Mac con richiesta di potenza più alte.

Nel mondo Android le soluzioni sono ugualmente molteplici. Non avrete la ricarica super fast a 100W permessa da alcuni modelli di telefono ma comunque un dispositivo molto flessibile e potente.

Insomma, questo accessorio rappresenta l’ideale sia per chi ha comprato un nuovo iPhone nella cui confezione non troviamo più il caricabatterie, che per chi ha bisgno di qualche cosa da mettersi in borsa per ricaricare cuffie, auricolari, tablet, computer e così via senza appesantirsi durante un viaggio. Un caricabatterie così non costa mai meno di 20/25 € se di qualità accettabile. Siamo quindi di fronte ad un’ottima occasion.

Per avere il prezzo di 14,13€, dovete cliccare il checkbox sotto il prezzo che sconta il prodotto del 30%.

