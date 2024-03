Offerte di Primavera, caricabatterie Ugreen due USB-C da 66W a solo 20€

Se vi serve un caricatore che sia capace di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente (di cui uno potrebbe essere persino un MacBook o un altro computer portatile) la risposta è su Amazon: il caricabatterie Ugreen a 20€ da 66W a solo 20€

Esteticamente non è diverso da molti altri caricatori: si tratta di un caricabatterie da presa. Mette a disposizione due spine USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0. Arriva, come detto, a 66W Watt e quindi è perfetto per un MacBook Air. Può prendere il posto di quello che c’è nella confezione raddoppiano la potenza.

Collegando due dispositivi una delle due porte continua a fornire fino a 45W mentre la seconda porta 20W. In pratica continuerete a caricare più velocemente il MacBook Air di quando faccia il caricabatterie di serie ma avrete potenza sufficiente per caricare un iPhone (al massimo delle sue possibilità) o un iPad.

Questo caricabatterie è competitivo dal punto di vista della potenza e del costo con tutto quello che abbiamo visto su Amazon fino ad oggi. Volendo fare un confronto (impietoso) considerate che il caricabatterie Apple da 35W a due porte lo pagate 65 euro.

Il prezzo di 20€ del caricabatterie Ugreen è valido per le offerte di primavera