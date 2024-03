Office e Windows 11 a partire da 10 € su Godeal24

Il mondo in cui ogni app è disponibile sia per Mac che per Windows ancora non esiste: perciò, anche se avete un computer Apple, può darsi che avete bisogno di affidarvi a quelle app che si usano solo su Windows. Certo, spesso ci sono alternative per macOS, ma non sempre funzionano come ci si aspetterebbe.

L’installazione di Windows 11 sul Mac risolve la maggior parte di questi problemi, e in tal caso questo è un buon momento per comprare la licenza a vita: grazie ai saldi di Pasqua di Godeal24 infatti potete acquistare Windows 11 Professional per soli 13,25 € invece di 199 € , mantenendo il vantaggio di poterlo poi aggiornare in futuro senza ulteriori esborsi.

Tenete presente che questa versione include l’assistente Windows Copilot che, grazie agli ultimi algoritmi di AI, è in grado di riepilogare testi e documenti e offrire un valido supporto durante l’uso delle varie app. Non perdete quindi l’occasione per aggiudicarvi il sistema operativo più recente di Microsoft.

Windows originale a partire da 6,8 €

– Windows 11 Professional Key – 13.25€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.75€ (only 12.38€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.15€ (only 10.63€/Key)

– Windows 11 Home Key – 13.05€

– Windows 11 Home – 2 Keys – 24.25€ (only 12.12€/Key)

– Windows 10 Professional Key – 8.25€

– Windows 10 Professional – 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.15€ (only 6.83€/Key)

– Windows 10 Home Key – 8.15€

– Windows 10 Home – 2 Keys – 14.45€ (only 7.24€/ Key)

Non importa se siete professionisti, studenti o utenti comuni: potete sempre beneficiare di quegli strumenti di produttività per raggiungere i vostri obiettivi. E in tal caso, anche la suite Office è in offerta per Pasqua, sempre su Godeal24 dove la licenza a vita di Microsoft Office 2019 per Mac vi costa meno di 30 €.

Non è l’ultima versione tuttavia offre l’accesso illimitato alle app più comuni quali Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, e dovrebbe persino funzionare meglio sui computer più vecchi o sui ricondizionati.

Se invece volete spendere un po’ di più per l’ultima versione, allora sappiate che Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac la trovate in offerta a 79,69 € invece di 299 € .

Microsoft Office a partire da 15 €

– Microsoft Office 2019 Home and Business for Mac – 28.99€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus for Windows – 1 PC – 25.25€

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 79.69€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 46.25€ (Only 23.13€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 Keys – 65.25€ (Only 21.75€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PC – 75.25€ (Only 15.05€/PC)

– Microsoft Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – 22.25€

Altri software in sconto sconto del 62% (codice coupon “MAC62”)

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 36.59€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 32.56€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 34.11€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 28.29€

Altri strumenti Mac in offerta

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

– CleanMyMac X – 45.70€

– Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

– MacKeeper Premium – 1 Mac /1 Year – 27.41€

– SideNotes – Mac – 27.99€

– CCleaner Professional – 1 Mac / 1 Year – 28.81€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 19.99€

Fino al 50% di sconto su Windows e Office (codice coupon “MAC50”)

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.14€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 16.06€

– Microsoft Visio Professional 2021 – 30.23€

– Microsoft Project Professional 2021 – 33.82€

– Visual Studio 2022 Enterprise- 1 PC/Mac – 60.00€

Altri sconti

– Windows 10 Professional – 50 keys – 325.00€ (6.5€/key)

– Windows 10 Professional – 100 Keys – 600.00€ (6€/key)

– Windows 11 Professional – 50 keys – 400.00€ (8€/key)

– Windows 11 Professional – 100 keys – 750.00€ (7.5€/key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 50 Keys – 1050.00€ (21€/key)

– Microsoft Office 2021 Professional – 100 Keys – 2000.00€ (20€/key)

Su Godeal24 risparmiate tempo e denaro acquistando licenze Microsoft in sconto, ma anche programmi per la sicurezza e altri strumenti informatici. Il sistema operativo Windows e Microsoft Office li trovate a un prezzo imbattibile, beneficiando inoltre della consegna digitale di Godeal24, che invia il software acquistato direttamente all’e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che su TrustPilot è valutata eccellente al 98%.

Godeal24 offre inoltre il supporto tecnico con esperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e il servizio post-vendita a vita scrivendo a [email protected].