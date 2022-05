Piccolo caricabatterie USB-C e USB-A da 65W solo 14,39€ con coupon

Se vi serve un caricabatterie piccolo, potente al prezzo più basso mai visto, date un’occhiata a questo accessorio da 65W che grazie ad un coupon scende a solo 14,39€

Stiamo parlando di un caricabatterie PowerDelivery con una porta USB-C e una porta USB-A, capace di ricaricare alla massima velocità qualunque dispositivo mobile Apple: iPhone e iPad ma anche di caricare sempre alla massima velocità un computer come un MacBook Air oppure, anche se più lentamente, un MacBook Pro di qualunque generazione. È infatti compatibile con la tecnologia necessaria per adattarsi alle richieste del dispositivo e di regolarsi ad esse.

Il caricabatterie a marchio LDNIO è per alcuni versi limitato. Ha una singola porta USB-C e quindi non può caricare due dispositivi basati su questo standard contemporaneamente come fanno altri concorrenti. Ma la seconda porta USB-A può essere utilissima se si considera quanti cavi di questo tipo ci sono ancora in circolazione e il fatto che con essa diventa comunque possibile ricaricare altri accessori che non richiedono la velocità di una porta USB-C. In più la porta USB-C è in grado di fornire energia sufficiente a caricabatterie wireless doppi oppure al MagSafe duo di Apple che come noto ricarica molto velocemente un iPhone con MagSafe.

Se usate insieme, le due porte dividono la potenza di ricarica: la USB-C fornisce 45W, la USB-A 20W. Ce n’è comunque più che a sufficienza per tantissimi compiti. Ad esempio ricaricare un MacBook Air e un iPhone insieme.

Nella confezione trovate anche un cavo USB-su USB-C. Non servirà a ricaricare velocemente un Mac (non ha le prestazioni sufficienti) ma è sempre utile se si considera quanti sono oggi in commercio i dispositivi con porta USB-C: batterie, auricolari, cuffie e così via.

Il caricabatterie che è anche tascabile (7X6X2 centimetri) costa solo 16,99€, un prezzo già di per sé eccezionale. Ma se applicate il coupon del 20% riducete ulteriormente il costo a 14,39€. Al momento sul mercato non esiste nulla di così convivente con le stesse caratteristiche.

