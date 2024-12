Volkswagen firma per litio e materie prime per auto elettriche

Pubblicità

PowerCo SE, battery company del Gruppo Volkswagen, e Patriot Battery Metals Inc. hanno annunciato una partnership strategica. Si tratta del primo investimento di

PowerCo e del Gruppo Volkswagen nella catena di approvvigionamento del litio, a sostegno

della propria strategia di integrazione verticale – dalla miniera alla batteria.

La partnership è indicata com in grado di assicurare la “fornitura a lungo termine” di litio attraverso un accordo di off-take vincolante. In questi contratti sia il produttore che l’acquirente limitano rischi e turbolenze dei mercati fissando quantità, prezzi e anni per le forniture di litio.

Le due società hanno inoltre fatto sapre di voler “esplorare congiuntamente ulteriori opportunità strategiche”, come una catena di fornitura del litio a valle, con focus su competitività dei costi, standard ESG (smaltimento rifiuti, gestione acqua, ecc.) e sosteniblità.

Il Gruppo Volkswagen acquisisce il 9,9% di Patriot Battery Metals per 48 milioni di dollari. L’accordo di off-take vincolante riguarda la fornitura di 100.000 tonnellate di concentrato di spodumene all’anno, per 10 anni, a partire dall’inizio della produzione nell’ambito del Progetto Shaakichiuwaanaan.

Poiché questo minerale è fondamentale per la produzione di prodotti chimici a base di litio per le batterie, l’accordo di off-take rappresenta una mossa strategica per l’avvio delle attività di produzione di celle di PowerCo in Europa e Nord America.

La principale gigafactory di PowerCo, con una capacità massima fino a 90 GWh, è attualmente in costruzione a St.Thomas, in Canada. La partnership prevede anche un supporto allo sviluppo del Progetto Shaakichiuwaanaan di Patriot, uno dei più grandi giacimenti di pegmatiti con litio delle Americhe e l’ottavo al mondo.

Secondo le due aziende, il sito ha il potenziale per assicurare la fornitura alle gigafactory PowerCo nel lungo termine. La transazione è soggetta all’approvazione della Borsa di Toronto (TSX).

Tutte le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart di macitynet.