Prime Day, le eccellenti cuffie aperte Sennheiser HD 599 a solo 79,99€

Pubblicità In occasione del Prime Day le cuffie Sennheiser HD 599 tornano al minimo: solo 79,99 euro Le Sennheiser HD 599 sono cuffie a cavo (hanno un classico jack 3,5mm) caratterizzate da un elevata resa sonora, grande comodità, ben superiori alla media dei prodotti con lo stesso prezzo. Il produttore parla di una «cuffia premium per coloro che ricercano un suono sofisticato, design e qualità costruttiva. Con la potenza dei trasduttori di tecnologia Sennheiser e con design “Ergonomic Acoustic Refinement” (E.A.R), la HD 599 Special Edition rappresenta il primo approccio nel mondo della riproduzione da audiofili» Tra le sue caratteristiche della cuffia aperta che potremmo definire per “audiofili in erba”, visto che si parla di un prodotto entry level ma che privilegia la qualità della riproduzione su ogni altro fronzolo bilanciamento naturale dei toni, un dettaglio eccezionale ed una performance spaziale senza precedenti.

elevato comfort assicurato dalle dimensioni dei padiglioni, ricoperti da cuscinetti di velluto, e dall’archetto imbottito.

Finitura nel classico nero con inserti silver metallizzato opaco Le affermazioni di Sennheiser sono confermate da diversi siti specializzati che hanno svolto recensioni approfondite che le giudicano molto ben bilanciate e capaci di fornire un suono neutro, perfetto per chi vuole ascoltare musica nella più grande comodità e con ottima resa de suono. Possono essere anche usate come cuffie monitor per la registrazione dei podcast o per registrazione di musica. Quella che Amazon presenta in offerta è la Special Edition, fornita con due cavi scollegabili: un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop. Queste cuffie inizialmente sul sito di Senneheiser costavano 200€. Amazon le propone tra i 125 e i 150. Ora costano 79,99 euro, un prezzo che arriva saltuaruamente nei giorni di sconto e rappresenta il minimo di sempre. Click qui per acquistare a 79,99 €.

Offerte Speciali Prime Day, i Beats Studio plus al minimo storico, solo 129,99€ Su Amazon vanno in sconto al minimo storico, gli auricolari Beats Studio +. Sono i perfetti concorrenti, più ergonomici e con soppressione del rumore, degli Airpods 3 e costano oggi solo 129,99€, il prezzo più basso che hanno mai avuto

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.