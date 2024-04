Offerta del giorno su schermo portatile MSI, 15,6 pollici di flessibilità a solo 99,99€

Già nei giorni scorsi abbiamo presentato alcuni display portatili, ma quello di oggi rappresenta per molti versi un prodotto ancora più rilevante dei precedenti sia per il prezzo che il brand. Si tratta infatti del MSI PRO MP161 in offerta del giorno a solo 99,99 euro.

Questo display, costruito da un brand di primaria importanza come MSI, rappresenta l’ideale per avere uno schermo sempre a portata di mano per ogni bisogno, sia per espandere lo spazio di lavoro di un’altra macchina, per una demo “on the road” o anche semplicemente per avere sempre a portata di mano, senza impegno di spazio quando non viene utilizzato, un piccolo schermo per un PC, Mac, Xbox, Switch, PS4, PS5.

Parliamo, come nel caso di altri display portatili, di un pannello da 15,6” , perfetto in primo luogo serve per aumentare la produttività magari di un portatile, in particolare quelli con schermo più piccolo (come un MacBook Air). Affiancato al portatile, potrete estendere lo spazio di visione, parcheggiando su di esso pannelli di controllo, finestre secondarie, librerie tenendo il computer come area di lavoro primaria.

Altro utilizzo possibile è la duplicazione del vostro schermo e mettere in atto una dimostrazione per qualcuno che sta seduto di fronte a voi. Quando il compito che state svolgendo è terminato, potrete richiudere semplicemente il display di MSI e metterlo da parte in attesa del prossimo utilizzo.

Importante anche la possibilità di utilizzare con un iPad oppure con un iPhone (gli ultimi con porta USB-C) per giocare o per lavorare.

Un aspetto molto interessante è la connettività combinata di video e alimentazione attraverso la porta USB-C. Nel caso il dispositivo che andrete a collegare abbia un’uscita con potenza compatibile (15W) non dovrete neppure collegare un alimentatore perché sarà una delle due porte USB-C a provvedere all’alimentazione stessa.

Tra le funzioni principali che permettono di comprendere il livello di flessibilità dello schermo segnaliamo:

pannello IPS da 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080)

angolo di visione di 170°

Pannello antiflicker con t ecnologia di riduzione della luce blu e trattamento antiriflesso

Superficie opaca

Frequenza di refresh 60 Hz

Due altoparlanti integrati da 1,W

Connettore mini HDMI (cavo da HDMI a mini HDMI incluso )

2 connettori USB Tipo-C (segnale DP 1.2a con modalità Alt e consumo energetico di 15 W) per la compatibilità con un’ampia gamma di PC, laptop o telefoni cellulari.

Sottile (1,08 cm) e leggero (0,75 kg)

Pieghevole da 0° a 180°

Cover protettiva per il trasporto

MSI è uno dei marchi più noti nel campo della componentistica per computer; è un brand notissimo tra i giocatori, produce desktop, laptop, schede video, chassis e monitor che godono di un significativo credito.

Questo display costerebbe 160 € ma su Amazon oggi in offerta del giorno lo pagate solo 99,99€ invece di 199,99