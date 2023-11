Prezzo da furto per batterie 10mila mAh, solo 7,5 € l’una

Va bene: hanno tecnologie un po’ datate, non ricaricano in PowerDelivery e non hanno multiple porte USB-C, ma questo pacchetto da due batterie da 10mila mAh a 7 euro l’una (14,49 euro nel pacchetto), è comunque da prendere al volo.

Parliamo di un’offerta che nonostante, come detto, sia su due batterie non velocissime permette di portarsi a casa accessori capaci di ricaricare di tutto e più volte. Le due porte USB-A e la porta USB-C (per la carica e la scarica) offrono energia sufficiente per tutto quel che vi viene in mente. Con i loro 10W massimi di output sono l’ideale per cuffie, auricolari, smartwatch e anche smartphone.

Nel caso abbiate un iPhone queste batterie sono perfette per chi ha ancora vecchi cavi USB-A su Lightning. Possono funzionare anche con un cavo USB-C su Lightning anche se a velocità di ricarica tipiche di vecchi iPhone come gli iPhone 8 o iPhone X ad esempio benchè funzionino perfettamente anche con iPhone recenti.

Per la tipologia di accumulatore sono anche abbastanza leggere (220 grammi) e piccole (140/67/16 mm x 1,5 cm.).

Questo pacchetto costerebbe 28,99 €. Ma se cliccate il coupon le pagate 14,49€. In pratica 7,25 euro l’una. Non abbiamo mai visto due batterie da 10mila mAh, per quanto vecchie, a questo prezzo.

