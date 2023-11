In arrivo aggiornamento di Final Cut Pro per Mac e iPad

Apple ha fatto sapere che sono in arrivo gli aggiornamenti a Final Cut Pro 10.7 per Mac e Final Cut Pro 1.3 per iPad.

L’aggiornamento che arriverà entro fine mese include migliorie come la timeline con lo scrolling automatico e altre che riguardano l’organizzazione delle clip.

È stato predisposto un Object Tracker basato sull’Intelligenza Artificiale che sarà possibile sfruttare sui Mac con chip Apple Silicon, e migliorie nelle funzionalità di esportazione che sfruttano i “motori” di encoding integrati nei chip di nuova generazione.

Lo scrolling automatico della timeline rende più facile rimanere concentrati mantenendo le clip in vista nell’area di riproduzione; è possibile modificare dinamicamente la timeline durante la riproduzione usando il tool Zoom o abbreviazioni di tastiera.

Sono state predisposte funzioni per vedere l’organizzazione della timeline a colpo d’occhio e distinguere facilmente le clip assegnando ruoli a video e audio, colori che permettano di identificare ed evidenziare le clip in base ai ruoli nell’indice della timeline.

È possibile velocizzare l’esportazione H.264 e HEVC esportando simultaneamente segmenti video agli engine dei Mac con CPU Apple Silicon per elaborazioni parallele. L’Object Tracker è in grado di analizzare i movimenti dei volti e altri elementi grazie al machine-learning.

Sono state predisposte nuove funzionalità che consentono di aggiungere l’audio live direttamente nella timeline con il microfono interno o esterno su iPad, aggiungendo la voce nel punto esatto desiderato con l’ausilio di un conto alla rovescia.

È possibile attivare la stabilizzazione nella modalità pro camera e correggere riprese mosse o disattivare l’effetto di stabilizzazione per enfatizzare l’azione e velocizzare l’editing.

È possibile combinare gruppi selezionati di clip o Storyline secondarie in singole storyline collegate. Il nuovo comando gruppo consente di combinare la potenza della Magnetic Timeline con le clip connesse e di organizzare le timeline.

Sono stati predisposte nuove scorciatoie per la voci fuori campo e per raggruppare le clip. Final Cut Pro per iPad permette di importare i progetti creati con iMovie su iOS e gli utenti iPad possono esportare i loro progetti su Mac con nuovi strumenti, con funzionalità avanzate di color correction e altre opzioni dedicate all’esportazione verso terze parti.

L’attuale FinalCut Pro 10.6.10 richiede Richiede macOS 13.4 o versioni successive; è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €349,99 per i nuovi utenti.

A differenza delle versioni desktop, le app Final Cut Pro e Logic Pro per iPad non sono vendute con licenza perpetua ma in abbonamento: costano 4,99 € al mese o 49 € all’anno con un mese di prova gratuita.