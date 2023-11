Honda svela la sua prima bicicletta elettrica

Dopo Lotus, anche Honda sta prendendo spunto da quasi tutti gli altri importanti produttori automobilistici, presentando la sua prima bicicletta elettrica, la Honda e-MTB Concept.

La bicicletta è stata mostrata in queste ore al Japan Mobility Show di Tokyo, dove si è unita ad altri debutti futuristici in un clima di allargamento del marchio insieme ad altre importanti case motociclistiche e automobilistiche giapponesi.

La Honda e-MTB Concept assomiglia più a una bicicletta elettrica da downhill e mantiene un design piuttosto realistico. A differenza di alcuni concept di e-bike che sono piuttosto fantasiosi, quella della Honda sembra effettivamente qualcosa che potrebbe arrivare alla produzione.

La e-bike utilizza, secondo quanto riferito, un motore centrale Brose esistente, il che conferisce al concept maggiori possibilità di poter essere prodotta . Utilizzando componenti di e-bike esistenti, la Honda ha potuto concentrarsi maggiormente sull’aspetto generale e sul design strutturale della bicicletta, lasciando le parti di bicicletta alle aziende che le producono già da decenni.

La e-bike a piena sospensione utilizza una trasmissione SRAM Eagle AXS, freni a disco idraulici Shimano, sospensioni Fox anteriori e posteriori, un reggisella telescopico RockShox Reverb, ruote DT Swiss XM 1700 e pneumatici Maxxis Minion DHF.

Per Honda, l’obiettivo era quello di combinare le esperienze di motocicletta e bicicletta in un unico prodotto che potesse affrontare terreni montuosi.

In questo modo, spiega l’udienza, la Honda e-MTB Concept amplia il campo della “mobilità nella natura”.

Dalle auto alle bici elettriche

Honda non è certamente il primo produttore di automobili o motociclette a esplorare il mercato delle biciclette elettriche come una potenziale via di espansione del marchio.

Tra i più famosi ci sono l’incursione di Harley-Davidson nel campo delle e-bike con Serial 1, l’ampia espansione di Porsche nel settore delle e-bike con l’acquisizione di aziende come Greyp e Fazua, oltre alle e-bike Porsche originali, e la vasta linea di biciclette elettriche di Peugeot. In ultimo si è aggiunta anche Lotus, con la sua bici tutt’altro che economica.

Anche Peugeot è da tempo uno dei principali produttori automobilistici nello spazio delle e-bike, mentre GM ha sviluppato internamente una bicicletta elettrica, anche se l’azienda l’ha eliminata prima di arrivare alla commercializzazione.

Recentemente, HUMMER ha cercato di espandere il suo marchio nel settore delle e-bike, così come Jeep.

Man mano che il mercato delle e-bike continua a crescere, sempre più produttori automobilistici lo vedono come un modo redditizio per ampliare il loro mercato e coinvolgere più persone all’interno del proprio ecosistema di trasporti.

