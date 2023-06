Supersconto eBay, Dyson V11 a solo 404€

Volete l’eccellente aspirapolvere senza fili Dyson V11 a 200 euro meno e con degli accessori in più rispetto al negozio Dyson? Andate su eBay dove la stessa Dyson per effetto di uno sconto e di un coupon vi permette di comprare questo eccellente accessorio per la casa a 404 €

Se volete sapere tutto del Dyson V11 andate a questo link. Troverete una completa recensione. Ma se volete sapere in sintesi che cosa potrete portarvi a casa con la cifra che spuntate dalla promozione Amazon, possiamo dire parliamo di una delle ultime creazioni dell’azienda britannica che ha costruito con i suoi prodotti una nicchia a parte nella pulizia della casa.

Ha un motore più potente dei precedenti capace di arrivare a ben 125.000 giri al minuto. Tutto questo si traduce in un incremento del 20% della potenzia di aspirazione rispetto al giù potentissimo Dyson V10.

Arriva a funzionare per un’ora tra una ricarica e l’altra anche se difficilmente sarà necessario utilizzarlo per tutto questo tempo. Sul retro di Dyson V11 è integrato uno schermo LCD che visualizza le prestazioni in tempo reale, inclusa l’autonomia rimanente.

Il sistema di sensori e software del Dyson V11 è in grado di rilevare su quale tipo di superficie viene utilizzato. In questo modo il computer di bordo regola in automatico la potenza di aspirazione, per rendere sempre il massimo sia su un tappeto che sulla superficie più liscia di un pavimento a piastrelle, incrementando l’autonomia complessiva e la qualità della pulizia

Il sistema di filtrazione a sei strati trattiene il 99,99% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron mentre i 18 cicloni creano forze di 79.000 g per spingere la polvere nel contenitore senza intasare il filtro, evitando così qualsiasi perdita di aspirazione.

La spazzola di base del Dyson V11 la Motorbar pulisce in profondità pavimenti e tappeti, districando peli e capelli dal rullo della spazzola, evitando che gli si avvolgano intorno. Ma nella confezione della versione venduta su eBay, la Extra, trovate anche la Mini Motorhead, una Spazzola Multifunzione, l’adattatore per angoli nascosti, la bocchetta a lancia, la stazione di ricarica e il caricatore.

Il Dyson V11 sul negozio ufficiale costerebbe 599€, tra l’altro in una versione con meno accessori. Su eBay la stessa Dyson (il venditore eBay è lo stesso produttore) lo vende a 549€ e applica anche uno sconto di 100€. A questo sconto potete aggiungere quello del coupon VACANZE23 da inserire al check out che ribassa ulteriormente di 44,90 euro il prezzo. Alla fine lo pagate 404 €

Click qui per acquistare