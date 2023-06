Le videochiamate Zoom arrivano sui televisori Sony Bravia

Oltre che per godersi film, serie TV e videogiochi i televisori Sony Bravia possono tornare utili anche per effettuare videochiamate e riunioni direttamente dal salotto di casa: saranno infatti tra i primissimi in assoluto a ricevere l’app Zoom for TV in arrivo su Google Play.

Naturalmente, come la stragrande maggioranza dei televisori, anche quelli del colosso giapponese non integrano una webcam, così per effettuare le videochiamate con Zoom occorre acquistare l’accessorio opzionale Bravia Cam.

Oltre ad aggiungere una videocamera Full HD, questo accessorio rende più smart il televisore grazie al riconoscimento dei gesti della mano. In questo modo è possibile controllare le funzioni principali del TV senza doversi alzare e senza nemmeno dover raggiungere il telecomando, questo per regolazione volume, cambio canale, per spegnerlo e altro ancora.

Bravia Cam è in grado di rilevare la posizione della persona che parla per migliorare inquadratura, video e audio in base alla distanza dal televisore e alla luce dell’ambiente. Se la webcam non rileva nessuno davanti al televisore avvia la modalità di risparmio energetico che oscura lo schermo.

Bravia Cam mette a disposizione anche la funzione di avviso di prossimità, per evitare che i bambini guardino la TV a distanza troppo ravvicinata. Grazie a una leva posizionata nella parte superiore è possibile chiudere fisicamente l’obiettivo della webcam per avere certezza assoluta della propria privacy.

Questo accessorio si collega alla porta USB ed è compatibile con Sony Bravia serie X80K, X81K, A94K Master, serie XR, X95K, A90K Master, A80K, A83K, A84K, X90K, X93K, X94K. Sony Bravia Cam è disponibile anche nel negozio del costruttore su Amazon al prezzo di listino ufficiale di 199€.

Anche Apple alla WWDC23 ha presentato una soluzione simile per videochiamate in salotto con Apple TV: si potrà fare con iOS 17 e tvOS 17 abbinando un iPhone posizionato sopra un sostegno: sono in arrivo anche sostegni motorizzati controllati via app per trasformare iPhone in videocamera che segue persone e animali.