Recensione TP-Link RE700X, range extender Wi-Fi 6

I range extender – ripetitori che consentono di replicare il segnale wireless in modo tale da poter offrire la copertura anche in angoli della casa o dell’ufficio più remoti da raggiungere – sono disponibili in varie forme e con supporto a tecnologie varie; sono cambiati negli ultimi anni e i brand più noti offrono soluzioni affidabili, veloci e utili per chi non ha modo di posizionare diversamente il modem router, acquistare router di nuova generazione o deve ad ogni modo coprire con il segnale wireless spazi ampi.

TP-Link offre da tempo varie soluzioni specifiche e il range extender RE700X che abbiamo avuto modo di provare ha la peculiarità di supportare il Wi-Fi 6 (802.11ax), incrementando sensibilmente l’efficienza della tecnologia Wi-Fi, e oltre che come extender può funzionare in modalità Access Point, creando un punto di accesso alla rete wireless collegando RE700X ad un router tramite cavo Ethernet.

RE700X è un Range extender Wi-Fi dotato di standard wireless 802.11ax di nuova generazione e promette connessioni più performanti e stabili, con velocità fino a 2.402 Mbps in 5GHz e 574 Mbps in 2.4GHz, eliminando le zone d’ombra nella copertura WIFi. Ma cominciamo dall’inizio.

La confezione

RE700X arriva in una confezione all’interno della quale troviamo il range extender vero e proprio e dei foglietti con la spiegazione della procedura per il primo setup. Il dispositivo è quadrato (78x36x149mm); ha classica spina europea a due poli (europlug) per il collegamento alla presa elettrica; su un lato troviamo una porta gigabit Ethernet (utile anche per chi preferisce configurare il dispositivo con il cavo), il foro per il reset e il pulsante WPS (per associare il dispositivo senza l’utilizzo di un collegamento fisico al Router). Sulla parte frontale troviamo 4 LED (on off, WiFI, 2,4G e 5G).

Prima configurazione

Per la prima configurazione (da completare preferibilmente vicino al router) basta infilando la spina del dispositivo ad una presa elettrica; il LED power comincia a lampeggiare e bisogna attendere circa a un minuto. Quando il LED smette di lampeggiare è possibile proseguire; la configurazione può essere effettuata in vari modi; noi abbiamo scaricato l’app Teher dall’App Store, creato un account e configurato il dispositivo selezionandolo da un elenco. Viene richiesta una password per gestire il dispositivo, poi mostrate le reti (esistenti) individuate, la password della rete da estendere, confermare le impostazioni e dopo qualche secondo l’extender è pronto.

A questo punto l’extender è configurato e possiamo spostarlo in una posizione centrale; l’idea è posizionarlo circa a metà strada tra il nostro router e la zona da coprire in WiFi. Ovviamente la posizione che scegliamo dovrà essere all’interno del raggio di copertura del router esistente. Collocando RE700X in una presa e attendendo circa 2 minuti possiamo vedere come si comporta il segnale WiFi (i LED devono essere blu); se ciò non accade, bisogna avvicinare l’extender al router per recuperare un segnale più forte.

L’app non serve solo a configurare l’extender ma da qui possiamo vedere quanti client sono collegati, ottenere dettagli su quest’ultimo, bloccare utenti, verificare lo stato della rete principale, e richiamare vari tool: è possibile spegnere i LED, impostare la modalità notte per i LED (si spegneranno automaticamente ogni giorno durante il periodo di tempo specificato), richiamare l’assistente alla posizione (per trovare la posizione miglior verificando l’intensità de segnale emesso dal router), programmare accensione e spegnimento, condividere la WiFi inviando codici QR agli ospiti, cambiare modalità operativa (range extender o access point), aggiornare il firmware e molto altro ancora.

Oltre che dall’app, anche da un qualunque browser (da Mac, PC, iPad, ecc.) collegato alla rete dell’extender possiamo configurare il dispositivo visitando il sito http://tplinkrepeater.net e digitando la password impostata nel setup.

OneMesh ed Ethernet

Il supporto alla tecnologia OneMesh di TP-Link permette di abbinare i range extender ad un router OneMesh per creare una rete wireless unificata, con medesimo SSID, per connessioni ancora più fluide e senza interruzioni di segnale e una gestione di rete semplice e rapida. La porta Gigabit Ethernet presente sull’extender è utile per collegare dispositivi via cavo o crear punti di accesso wireless (modalità Access Point). La porta Ethernet è comoda per connettere alla rete WIFi dispositivi che hanno solo una connessione Ethernet, ad esempio lettore Blu Ray, console di gioco, DVR o smart TV.

Il servizio Tp-Cloud

Il servizio Tp-Link Cloud permette di gestire da remoto la nostra rete tramite l’app Tether, ottenere notifiche sugli aggiornamenti firmware e altro. Per sfruttare questo servizio è necessaria la registrazione sul sito del produttore.

Conclusioni

È un ottimo prodotto: facile da configurare, efficiente e completo di tutto quanto si possa desiderare. L’abbiamo installato al secondo piano di una casa con sei vani con pareti spessi Nel lungo periodo nel quale lo abbiamo testo le connessioni sono sempre risultate stabili e veloci collegando Mac, PC, iPad, iPhone, FireTV. La velocità media misurata è stata tra gli d 80 e i 100 Mbps con la banda 5 Ghz e mediamente di circa 20 Mbps con la 24GHz. Ovviamente molto dipende dal router usato come “fonte” per la connessione ma l’esperienza d’uso per noi si è rivelata estremamente positiva.

Pro

Semplicità di configurazione

Porta gigabit Ethernet

Garanzia 3 anni

Contro

Dimensioni generose

Assenza di presa passante (impossibile usare la presa elettrica per altri scopi)

Prezzo elevato ma in linea con altri prodotti dello stesso tipo

Prezzo al pubblico

Su Amazon nel momento in cui scriviamo l’extender TP-Link RE505X è venduto 69,99 euro, in sconto rispetto al normale prezzo di listino che è di 99,99€, e quindi ancora più conveniente e con prezzi simili ad extendere che non offrono tutte le potenzialità del prodotto di Tp-link.