Anticipo sconti Prime Day, il nuovo Echo Auto a metà prezzo, solo 34,99€

In anticipo rispetto alla due giorni di sconti della prossima settimana (in vista dei quale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram) , potete comprare diversi dispositivi Amazon con prezzi eccellenti, spesso al minimo storico. Oltre ad EchoPop (17 euro) oggi trovate anche un forte ribasso su Echo Auto di seconda generazione offerto a metà prezzo, solo 34,99 € invece che 69,99 €

Questa versione di Echo Auto fa quello che faceva la precedente. Delle sue funzioni abbiamo già parlato altre volte in particolare nei giorni del lancio: si tratta di un sistema Alexa specificatamente nato per l’automobile capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada ed alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB.

Una volta interfacciato con la vettura mediante Bluetooth o l’apposito cavo jack, offre accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, il meteo, le telefonate e molto altro. È quindi possibile ascoltare un proprio notiziari, audiolibri impostare calendario o controllare anche i dispositivi per la casa.

Oltre alla gestione della casa, del viaggio e del divertimento a bordo il sistema può essere utile anche per lavoro con la consultazione della propria agenda di appuntamenti (anche per chi usa il calendario Apple) o per la memorizzazione di note da consultare poi in ufficio oppure per un chiamata o un avviso in vivavoce diffuso in una struttura che ha gli speaker Echo in varie stanze.

La nuova versione di Echo Auto è più piccola della versione precedente e ha cinque microfoni che dovrebbero migliorare la qualità dell’audio. In aggiunta a questo ha un sistema di connessione adesiva.

Un aspetto importante da considerare è che Echo Auto di seconda generazione non è compatibile con il Bluetooth di alcune auto e con alcuni modelli di smartphone. Verificate qui la compatibilità

Questo accessorio molto interessante per chi si affida massicciamente alle funzioni di Alexa e alle soluzioni Amazon per la casa digitale costerebbe 69,99€. Ma grazie agli sconti d’autunno riservati a chi è iscritto a Prime, potete comprare Echo Auto di seconda generazione a 34,99 euro invece che 69,99 euro.

Vi ricordiamo che il giorno 10 e 11 ottobre su Amazon partono gli sconti Prime. Si tratta di una iniziativa del tutto simile a quella dello scorso luglio che per due giorni proporrà offerte e promozioni irripetibili.

Macitynet seguirà l’evento in diretta proponendo tutti i migliori sconti. Per non perderne nessuno vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato specificatamente agli sconti.