Humane AI Pin, il computer indossabile sfila con Naomi Campbell

Humane, la startup fondata da ex dirigenti di Apple, sta lavorando su un dispositivo chiamato “Ai Pin” che utilizza proiettori, telecamere e tecnologia AI per agire come una sorta di assistente AI indossabile. Adesso, l’azienda ha presentato Ai Pin al completo in una sfilata di moda a Parigi.

“La supermodella Naomi Campbell è la prima persona esterna all’azienda a indossare il dispositivo in pubblico, in anticipo sulla sua presentazione completa il 9 novembre”, ha dichiarato Humane.

L’azienda descrive il concetto come un “dispositivo autonomo senza schermo e piattaforma software costruita da zero per l’AI”.

È alimentato da una piattaforma Snapdragon “avanzata” di Qualcomm ed è dotato di un mini-proiettore che sostituisce lo schermo dello smartphone, insieme a una telecamera e un altoparlante. Può svolgere funzioni come il riconoscimento ottico potenziato dall’AI, ma secondo gli sviluppatori mette al centro la privacy grazie all’assenza di una parola di attivazione e quindi l’assenza di ascolto “sempre attivo”.

Humane ha mostrato per la prima volta le capacità dell’Ai Pin in un Ted Talk a maggio scorso guidato dal co-fondatore Imran Chaudhri, che in passato ha lavorato sull’interfaccia utente dell’iPhone.

Sebbene il dispositivo stesso fosse per lo più nascosto, ha mostrato una serie di funzioni simili a quelle di un film di fantascienza, tra cui la capacità di rispondere a una chiamata proiettando dettagli sulla mano. Ha anche mostrato la sua capacità di tradurre l’inglese in francese utilizzando l’AI.

Altre informazioni non sono così chiare, come il modo in cui il dispositivo si connette a Internet, poiché non si abbina a uno smartphone. E a parte il fatto che libera l’utente dal portarne uno, è difficile vedere i vantaggi rispetto a uno smartphone tipico. Non viene neanche specificato come svolga le proprio funzioni ed è giusto al momento essere leggermente scettici su qualsiasi dimostrazione tecnologica fantasiosa.

Presentandolo alla Settimana della Moda di Parigi, Humane sembra desideroso di mettere in mostra lo stile del dispositivo. Al momento, è difficile paragonarlo ad altri prodotti, poiché ci sono pochi dispositivi indossabili simili a questo AI Pin.