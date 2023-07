Offerta Flash, Eufy Smart Track link compatibili Airtag a 7,5 € l’uno

Gli Airtag costano troppo? Andate subito su Amazon dove potete comprare in offerta sconto gli Smart Track Link di Eufy, perfettamente compatibili con la tecnologia Dov’è, ma a un quarto prezzo, addirittura a 7,5 € l’uno grazie ad una offerta Flash

Quelli di cui parliamo sono accessori che fanno esattamente la stessa cosa di un Airtag. Permettono di tracciare un oggetto cui sono stati accostati e di vederlo sulla piattaforma nativa Dov’è. Anker, che li produce, è infatti uno dei pochissimi partner Apple ad avere ottenuto la licenza della tecnologia che è alla base degli Airpods e, dunque, i suoi Smart Track funzionano esattamente alla stessa maniera.

Per sapere tutto quello che fanno, leggetivi il nostro articolo sugli Airtags, sostituite la parola “Airtags” con “Smart Track” e avrete presente i vantaggi che presentano.

L’unica differenza rispetto agli Airtags è nella forma: sono leggermente più grandi e quadrati. Sono anche realizzati in plastica nera. Uno dei vantaggi che hanno è nel foro che permette di attaccarli ad un oggetto senza necessità di comprare, come invece si deve fare con gli Airtags, una custodia specifica.

Oltre a questo gli Smart Track di Eufy sono compatibili con l’app eufy Security grazie alla quale è possibile comunicare anche agli altri la posizione degli oggetti.

Gli Smart Track in offerta sono diversi e in varie confezione. Da uno costa ad esempio 16,99€. Ma potete comprare al confezione da quattro a 30,59 € in pratica a 7,5 € l’uno… Questa è però un’offerta flash di cui dovete approfittare subito perchè è ad esaurimento

Da notare che è in sconto anche la versione per portafogli che costa 19,99 €. Si tratta di uno Smart Tracker piatto e sottile.