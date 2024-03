Last minute, I migliori prodotti delle Offerte di Primavera sotto i 20 €

Macitynet vi offre una panoramica delle migliori offerte con gli sconti più alti e un ottimo valore per gli oggetti di elettronica, informatica e fai da te con prezzo finale inferiore a 20 Euro (o quasi, abbiamo una piccola eccezione troppo conveniente da lasciare fuori).

La maggior parte dei prodotti che vi segnaliamo sono scontati tra il 20% e il 50%, quindi prodotti che vi costano sempre meno di 10-20 Euro ma il cui prezzo di listino normalmente si attesta tra i 15 e i 40 Euro.

Sono principalmente prodotti di Elettronica e che quindi dovrebbero maggiormente interessare i nostri lettori. Ci sono ad esempio gli ottimi auricolari TWS di Oppo e il versatile mouse Bluetooth di Logitech, una chiavetta SanDisk con doppia spina USB-A e USB-C da usare con tutti i dispositivi in commercio, vecchi e nuovi.

E poi cavi, hub e un eccellente caricatore da 66 Watt, e diversi altri prodotti andati in sconto durante questa settimana e ancora adesso disponibili a prezzo più che vantaggioso.

Le offerte, come abbiamo scritto più volte in quest’ultima settimana, terminano oggi e non è escluso che possano scadere anche prima della mezzanotte, perciò chi è interessato farebbe bene a concludere l’affare in fretta.

A tal proposito vi ricordiamo anche che ci sono ancora diversi altri prodotti in sconto ancora per pochissimo: la nostra redazione ne tiene costantemente traccia attraverso un elenco costruito nel corso dell’evento di Offerte di Primavera 2024 e che potete sfogliare consultando direttamente questo articolo.

Nota: gli sconti riportati nella linea in verde sono generalmente indicati rispetto al prezzo di listino mentre nei box viene riportato lo sconto rispetto al prezzo medio degli ultimi giorni.

A 18,99 € invece di 33,59 € | sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

A 14,99 € invece di 29,99 € | sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

A 14,75 € invece di 15,65 € | sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

A 8,57 € invece di 10,99 € | sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

A 17,00 € invece di 19,99 € | sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

A 20,29 € invece di 37,99 € | sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

A 17,99 € invece di 29,99 € | sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

A 13,99 € invece di 19,99 € | sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 11,89 € invece di 25,00 € | sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

A 9,99 € invece di 19,99 € | sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

A 18,89 € invece di 21,94 € | sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

A 13,20 € invece di 16,99 € | sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

A 11,47 € invece di 15,71 € | sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

