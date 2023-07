Fitbit Sense, lo smartwatch perfetto per la salute costa solo 129,99€

Un vero smartwatch capace di competere con alcuni dei migliori del mercato a solo 129,99€. Parliamo del Fitbit Sense che Amazon propone ad un prezzo davvero stracciato.

Il Fitbit Sense, che abbiamo provato qui (leggete la recensione se volete conoscerlo nel dettaglio e sapere che cosa ne pensiamo), nasce per essere il concorrente perfetto dei dispositivi Apple nel campo del benessere personale e il controllo di alcuni parametri della salute.

Tra le altre funzioni in questo campo ricordiamo l’accurato rilevamento dei battito cardiaco con allarmi quando si verificano delle anomalie, registrazione della temperatura corporea notturna con presentazione di grafici e valori medi.

Inoltre registra l’attività del sonno (con segnalazione dei momenti in cui si sta russando o c’è rumore ambientale), mostrando un punteggio, registra l’attività durante la giornata, mostrando anche consigli su come migliorare il proprio stato fisico. Ma c’è anche uno scanner EDA (attività elettrodermica) per lo stress, rilevamento delle zone cardio durante l’attività e una sezione apposita per l’attività mestruale.

Il Fitbit Sense è perfetto anche per attività fisica. Ha un GPS integrato, 20 modalità di allenamento. Legge anche le zone cardio in tempo reale su schermo per vedere se ti trovate nella zona brucia grassi, cardio o picco e ottimizzare l’intensità per raggiungere gli obiettivi.

Lo smartwatch Fitbit è perfetto anche per l’attività quotidiana. Registra anche tutta l’attività tra cui passi, distanza percorsa, minuti attivi e calorie bruciate. Offre notifiche e gestione delle chiamate telefoniche, supporto ad app, scelta tra centinaia di quadranti, notifiche.

La batteria offre può superare i 6 giorni, ha ricarica rapida, cornice in acciaio inossidabile lucidato, display AMOLED con schermo Corning Gorilla Glass 3

Il Fitbit Sense costerebbe 350 €; da qualche tempo è proposto da Fitbit in offerta a 250€ ma Amazon lo vende a solo 129,99€