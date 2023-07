Vision Pro, Apple riduce gli ordini di produzione del 60%

Secondo Financial Times Apple ha ridotto gli ordini di produzione del visore Vision Pro, un taglio che non è dovuto a previsioni di scarsa richiesta al lancio, ma una decisione obbligata dalle grandi difficoltà sul fronte delle componenti e dell’assemblaggio.

Non solo: Apple avrebbe anche posticipato l’introduzione della seconda generazione del visore, ma purtroppo la testata finanziaria non fornisce ulteriori dettagli a questo riguardo.

Ricordiamo che a giugno un report ha indicato il rifiuto di Sony di costruire più schermi speciali OLED su silicio, siglati OLEDoS, destinati a Vision Pro. Secondo l’anticipazione la multinazionale di Tokyo sarà in grado di costruire solamente 900.000 display di questi tipo nel primo anno di disponibilità, con forniture comprese tra 100-200 mila pannelli a trimestre.

Anche se ci sono dubbi sui numeri trapelati in precedenza, si stima che il totale indichi i singoli display, ma ogni visore ne richiede due. Per questa ragione si stima che Apple possa arrivare a produrre al massimo circa 400mila Vision Pro per l’intero primo anno di disponibilità.

In realtà sembra che Apple puntasse a un milioni di visori nel 2024, ma ora anche Financial Times conferma un totale di 400.000 unità per il prossimo anno. Le difficoltà però non riguardano solo i sofisticati e costosissimi display Sony, ma anche lo schermo OLED curvo esterno impiegato per mostrare gli occhi dell’utente.

Viene indicata una bassa resa di produzione, quindi risulta troppo elevato il numero di unità che presenta difetti. Ma lo stesso report segnala anche una elevata complessità di assemblaggio del dispositivo, stando a dichiarazioni che risalgono al fornitore Luxshare, che per il momento sembra l’unico assemblatore di Apple Vision Pro.

Per quanto riguarda invece il visore di seconda generazione è previsto con un prezzo inferiore di diverse centinaia di dollari, rispetto ai 3.500 richiesti per Vision Pro, con arrivo previsto nel 2025. Per tutti i dettagli sugli schermi Sony per Vision Pro rimandiamo a questo articolo.

