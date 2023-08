Sconto FOSSiBOT F101, smartphone anti-tutto con 10.600 mAh di batteria

Vi serve uno smartphone da battaglia o più semplicemente avete le mani di burro e volete comprare un telefono che sia capace di sopravvivere anche se dovesse cadervi continuamente di mano? Allora perché non date un’occhiata al FOSSiBOT F101, un telefono che risponde a queste caratteristiche e che al momento potete comprare in offerta grazie ad una promozione speciale.

Non soltanto è robusto, perché presenta una scocca anti-urto ed è persino certificato IP68 e IP69K in modo tale da poter sopravvivere anche ad immersioni prolungate in acqua, ma è anche performante: monta infatti una batteria da ben 10.600 mAh con ricarica rapida a 18 Watt tramite USB-C, il che significa che può promettere un’autonomia di “giorni” e allo stesso tempo può anche essere ricaricato completamente in un lampo.

Monta un processore quad-core Helio A22 a 2.0 GHz e 7 GB di RAM, di cui 3 virtuali, con 64 GB di capacità che si possono estendere fino ad ulteriori 128 GB tramite una microSD. Lo slot per questa scheda non va ad occupare quello della scheda SIM secondaria, perciò si può usare sia una scheda di memoria che due telefoniche di tipo nanoSIM, in modo da poter aumentare la capacità e contemporaneamente gestire fino a due linee in 4G contemporaneamente.

Lo schermo poi è particolarmente ampio: si tratta di un pannello LCD TFT con risoluzione pari a 1.440 x 720 pixel in 18:9, con una diagonale di 5,45″. Con Android 12, per quanto riguarda infine il comparto multimediale, mette a disposizione tre fotocamere posteriori da 24, 5 e 0,3 MP, e una frontale da 8 MP per selfie e videochiamate.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 119,42 € potete risparmiare il 23% spendendo 91,86 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.