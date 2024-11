Black Friday, mini friggitrice ad aria Ariete e 32,99€

Pubblicità Vi abbiamo già presentato diverse friggitrici ad aria calda, ma quella che va in sconto a 34,99€ su Amazon in occasione del Black Friday, è molto particolare. Si tratta di un accessorio marchiato Ariete, che si distingue dal resto per le dimensioni piccolissime, perfette per chi cucina mini porzioni. Come tutte le friggitrici ad aria la Ariete 4617 Compact (questo il suo nome)per prima cosa permette di cucinare i fritti (e molte altre cose) senza grassi. La peculiarità sono le dimensioni: il cestello contiene fino a due litri di prodotto da cucinare ed perfetto per carne, pesce e verdure. Questo ha permesso ad Ariete di creare un design compatto e molto piacevole. La temperatura arriva sino a 200, la superfice interna è antiaderente. È dotata di termostato e di temporizzatore ed è anche molto facile da usare. Le caratteristiche di base sono quelle di tutte le friggitrici. Grazie ad essa si portano in tavola piatti più sani senza rinunciare alla croccantezza e al gusto,senza odori e fumi in casa. La friggitrice Ariete 4617 costerebbe 65 €. Su Amazon è costa anche meno ma 32,99 €, prezzo Black Friday, è il più basso che ha avuto. Click qui per comprare.

