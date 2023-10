Festa delle offerte Prime, la friggitrice Mi Smart Air Fryer Pro a 89,90 €

Una cottura più sana, anche quando si frigge, è certamente possibile. Mi Smart Air Fryer Pro è la friggitrice ad aria per ottenere una cottura con meno olio e meno grassi, la trovate a solo 89,90 euro il minimo storico.

Mi Smart Air Fryer Pro è la nuova versione, più potente e capiente del vecchio modello

Xiaomi Mi Smart Air Fryer è facile da usare anche per i principianti, è possibile preimpostare la friggitrice per trovare un pasto caldo quando si torna a casa. E’ sufficiente estrarre il cestello per mettere in pausa la macchina, ed è possibile monitorare lo stato di cottura in tempo reale. Prepone un Touch screen OLED per verificare lo stato di cottura e i parametri impostati, ed è rivestita di una superficie antiaderente e resistente all’usura per una pulizia più semplice.

La friggitrice fa sì che l’olio all’interno degli alimenti viene fritto a fondo attraverso la circolazione dell’aria calda a 360 gradi, offrendo così meno unto e con meno grassi. La circolazione ad alta velocità della corrente di calore garantisce il riscaldamento uniforme cibo, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido.

La temperatura di Xiaomi Mi Smart Air Fryer può essere regolata tra 40 ℃ e 200 ℃ e grazie alla configurazione della ventola a doppia velocità, la friggitrice ad aria può fare molto di più oltre a friggere il cibo. Può anche scongelare il cibo congelato, essiccare la frutta e far fermentare le verdure.

Arriva ad una potenza di riscaldamento di 1.600 W e permette un aumento rapido della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce, sano e pratico.

Tra le novità del modello Pro

Design con vetro trasparente

Volume ottimale da 4 l

Ricette Smart Cloud

Programmazione di 24 ore

Non è necessario estrarre il cestello della friggitrice ad aria per controllare le pietanze. Il volume ottimale da 4 l significa una capienza sufficiente per cucinare ogni giorno piatti anche per 5 persone

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer è un periferica smart, che permette una cottura più intelligente grazie al controllo vocale con oltre 100 ricette intelligenti che aiuteranno anche i principianti a cucinare. La friggitrice supporta anche le modalità di cottura personalizzate, in modo che i cuochi di casa possano regolare le impostazioni in base alle loro esigenze.

Temperatura e tempo di cottura possono essere regolati facilmente ruotando una manopola e premendo un pulsante, inoltre la friggitrice ti ricorda anche quando è il momento di girare il cibo. Offriamo 11 modalità preimpostate, cucina intelligente con un solo clic e il supporto per la visualizzazione delle informazioni personalizzate dell’app. Ti aiuteremo a registrare i piatti che adori mangiare.

La friggitrice Xiaomi Mi Smart Air Fryer costa 120€ nel negozio Xiaomi si trova a meno di questa cifra ma 89,90 € di Amazon è il prezzo più basso a cui l’abbiamo vista