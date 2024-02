Creality svela Falcon2 Pro è l’incisore che porta innovazioni per tutte le passioni

Creality è uno dei brand di riferimento quanto si parla di incisioni laser fai da te. Questa volta è il turno di Falcon2 Pro, la prima macchina per incisione laser chiusa da 40W.

La macchina punta molto sulla sicurezza, tanto che Creality Falcon2 Pro adotta una copertura visiva con un design visivo a 360°, di colore rosso intenso, altamente trasparente con un’ottima capacità di filtraggio della luce, per essere certi di non danneggiare gli occhi.

Falcon2 Pro è dotato di 3 sistemi di monitoraggio, tra cui monitoraggio del flusso d’aria, monitoraggio delle lenti e monitoraggio delle scintille, che permettono all’utente si sentirsi massimamente sicuro nell’incidere anche in casa.

Creality Falcon2 Pro ha moduli laser intercambiabili, inclusi 40W e 22W. Inoltre, offre un modulo laser bonus da 1.6W con 40W, appositamente progettato per incidere i dettagli. Creality Falcon2 Pro rende più facile tagliare anche materiali più spessi, permettendo di tagliare legno da 20 mm in un solo passaggio, offrendo più libertà per tagliare e creare prodotti in legno più spessi.

Creality Falcon2 Pro supporta un’ampia area di lavoro, pari a 400×415 mm, mentre le dimensioni complessive della macchina sono. piuttosto standard, consentendo di essere utilizzata in qualsiasi stanza, non necessitando di tanto spazio.

La macchina offre anche cassetto metallico dove conservare i detriti generati dalla incisione. Basta tirarlo per ripulirlo facilmente.

Tra le sue funzioni, offre quella della regolazione automatica del flusso d’aria, anche se gli utenti esperti potranno intervenire manualmente. Ad ogni modo, per i neofiti, è meglio affidarsi alle regolazioni automatiche, che evitano fumo e proteggono la lente laser durante l’incisione e il taglio, garantendo un risultato più pulito e una maggiore longevità della macchina.

Ovviamente, Falcon2 Pro è compatibile con una varietà di sistemi, inclusi Windows e macOS, e supporta software blasonati e ormai collaudati, come LaserGRBL e LightBurn.

Tutte le informazioni sul lancio di Creality Falcon2 Pro si trovano direttamente a questo indirizzo.