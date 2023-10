Festa delle offerte Prime, Garmin Instinct 2 a solo 269,99 €

In occasione della festa degli sconti Prime troviamo in offerta Garmin Instinct 2, uno smartwatch multisport che viene presentato a 269,99 euro invece del prezzo di listino di 399 €

Parliamo di uno smartwatch concepito e sviluppato per resistere in qualsiasi ambiente, anche in quelli “fuori dagli schemi”, che si contraddistingue per una durata estrema della batteria, dall’autonomia illimitata in alcune versioni.

Si presenta con una cassa tradizionale da 45 mm, display ad alta risoluzione e facile da leggere, protetto da un vetro chimicamente rinforzato, testato secondo lo standard militare 810, garanzia di resistenza termica e agli urti, e classificato fino a 100 metri di immersione in acqua.

Garmin Instinct 2 offre la suite completa di funzioni per il monitoraggio della forma fisica sviluppata da Garmin per aiutare a migliorare la qualità della propria vita. Tra queste, il monitoraggio del sonno e le analisi chiave della salute, come Body Battery, l’analisi del livello di stress e frequenza cardiaca. Gli appassionati di fitness saranno ancora più motivati grazie a nuove funzionalità della serie Instinct 2 come la stima del VO2 Max, Fitness Age, i tempi di recupero, allenamenti HIIT e workout giornalieri consigliati.

La serie Instinct 2 è compatibile con Garmin Connect IQ (CIQ)2, la piattaforma che offre una personalizzazione ulteriore grazie a download gratuiti di app, widget, watchface, campi dati, oltre all’accesso a funzionalità legate al monitoraggio della salute e del benessere come l’analisi dell’idratazione.

La versione in sconto è quella con caricabatterie solare, consente infatti fino 48 ore di utilizzo com gps acceso e una durata di batteria illimitata senza GPS.

Lo sconto a 269,99 € invece do 399 € è parte delle offerte d’autunno per gli iscritti Prime