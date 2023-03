Rubate l’iPhone 14 ad eBay, modello da 128 GB a solo 785 €

iPhone 14 non è in sconto solo su Amazon ma anche su eBay. Anzi oggi eBay vi offre un affare migliore di quello proposto da Amazon con eShopping, un venditore molto affidabile che vi dà la possibilità di comprare il nuovo modello a 784,99 euro invece che 1029 in vari colori (azzurro, bianco, nero, rosso) oppure a 899 euro per la versione da 256 GB (viola, azzurro, bianco) . Si tratta di sconti che ruotano intorno al 24%

Non staremo a ripetere tutto quel che abbiamo detto di iPhone 14 (recensito qui) e del suo gemello con schermo più grande iPhone 14 Plus (recensito qui). In sintesi si tratta dei prodotti entry level di Apple per l’anno 2022/2023 nel campo della telefonia. Non sono molto diversi da iPhone 13 (che resta comunque in produzione, ma aggiungono un processore potenziato e alcune funzioni come il rilevamento incidenti.

iPhone 14 ha uno schermo da 6,1 pollici ha lo stesso processore di iPhone 13 (con un core grafico in più), ha il supporto di alcune funzioni come avviso d’emergenza in caso di incidenti e connettività satellitare sempre per emergenza (ma in Italia per ora questa funzione ancora non è operativa). Si tratta comunque di un ottimo telefono specialmente perchè al prezzo di oggi non solo è competitivo economicamente con iPhone 13, anzi costa decisamente meno se si fa il confronto con il prezzo Apple.

Nei giorni scorsi c’è stata, come ricorderete, una serie di sconti sugli iPhone ma iPhone 14 da 128 è rimasto in sconto intorno al 10%. Poi è sceso su Amazon a 887 euro ma oggi lo comprate su eBay a 784,90 euro spedizione inclusa. Si tratta di un risparmio di 244 euro, pari al 24%. Si risparmiano anche 100 euro rispetto al prezzo Amazon

La versione da 256 Gb costa invece 899 euro invece che 1159 euro. Il risparmio è di 269 € pari a circa il 22%.

Il venditore è eShopping, un operatore assolutamente affidabile, uno dei migliori per quanto riguarda il mondo Apple. Potete comprare con fiducia, godendo anche della protezione sull’acquisto grazie al pagamento con PayPal