Audi crea hub di ricarica ultra veloce accessibile a tutti

Audi inaugura a Francoforte sul Meno il sesto charging hub per la ricarica ultra veloce. Presso l’installazione di Orber Straße, i conducenti di vetture elettriche di qualsiasi marchio ricaricano con potenze fino a 320 kW grazie a quattro stazioni High Power Charging HPC.

Durante il rifornimento, gli utenti possono rilassarsi visitando il partner Klassikstadt: un’ex fabbrica storica che, oltre a vantare una collezione di auto d’epoca di fama internazionale, offre molteplici servizi, anche di ristorazione. Tutti gli Audi charging hub sono prividi barriere architettoniche: il braccio di ricarica snodato, brevettato, i display regolabili in altezza el’ampio spazio di manovra agevolano la ricarica per tutti, incluse le persone con disabilità.

Grazie allo stoccaggio mediante batterie automotive giunte a seconda vita, in grado d’immagazzinare oltre 1,05 MWh d’energia, Audi realizza un’infrastruttura di ricarica ultra veloce in luoghi, come il centro di Francoforte, nei quali la rete elettrica non sarebbe altrimenti in grado di alimentare molteplici punti di ricarica HPC con potenze fino a 320 kW.

“Nell’area metropolitana di Francoforte abbiamo un’alta densità di veicoli elettrici e la ricarica rapida all’interno dei centri urbani è determinante per i conducenti che non possono rifornire a casa o al lavoro” spiega Stephanie Wüst, Consigliere comunale di Francoforte e capo del Dipartimento per gli affari economici della città. “In quest’ottica, il nuovo Audi charging hub costituisce una mirabile opportunità di ricarica ultra fast, oltretutto offrendo agli utenti la possibilità di rilassarsi presso il vicino Klassikstadt”.

“A Francoforte ci aspettiamo oltre 5.000 passaggi all’anno” dichiara Nikolai Senst, Responsabile dell’implementazione degli Audi charging hub.

“A Norimberga, dove da dicembre 2021 è attiva una struttura con sei punti di ricarica e una lounge di 200 metri quadri al piano superiore, il tasso di ritorno è del 70%: un dato indice di una straordinaria fidelizzazione. L’hub è accessibile ai conducenti di tutti i Brand, mentre i Clienti Audi possono prenotare uno slot tramite l’app myAudi”.

Accesso senza barriere

Parola d’ordine accessibilità. Il braccio snodato caratteristico degli Audi charging hub riduce il peso del cavo di ricarica del 60%, così che gli utenti con disabilità motorie possano tenere il connettore CCS con una mano e gestire la sedia a rotelle con l’altra, raggiungendo la presa per il rifornimento ovunque si trovi.

Grazie alla funzionalità del braccio Audi non è necessario riposizionare il veicolo, mentre il riavvolgimento automatico sgombera automaticamente la piazzola. Non solo, ai lati delle stazioni di ricarica c’è ampio spazio e le portiere possono essere aperte completamente.

Aiuto da remoto

Dopo i progetti pilota di Berlino e Monaco di Baviera, anche a Francoforte viene adottata l’assistenza virtuale. Gli addetti forniscono suggerimenti mediante appositi display, controllando il processo di ricarica da remoto. In caso di difficoltà durante l’autenticazione, supportano nel pagamento mediante carta di credito o nella configurazione della funzione Plug & Charge.

