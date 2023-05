eBay sconta iPhone 14 Pro e iPhone Pro Max del 30%, grazie ad un codice

Qualche minuto fa vi abbiamo dato conto dell’importante sconto che Amazon pratica su iPhone 14 Pro da 128 GB. Ma se siete tra coloro che non hanno interesse per le particolari condizioni e garanzie che Amazon applica ai suoi clienti, ecco che eBay presenta una promozione anche migliore iPhone 14 Pro a 919,90 € ed iPhone 14 Pro Max a 1029 €, in pratica in sconto del 30%.

È inutile qui ripercorrere tutte le caratteristiche di iPhone 14 Pro. Si tratta del prodotto di punta per l’anno 2022/2023 nel campo della telefonia. È potentissimo, grazie al nuovo e ricco di funzioni come il rilevamento incidenti e la chiamata via satellite. L’aspetto funzionale di maggior rilievo è però sono il sensore che è da 48 megapixel (risoluzione sfruttata per migliorare lo scatto che resta in JPEG a 12 megapixel) e Dynamic Island, il nuovo notch interattivo.

Qui di seguito le specifiche:

Dsplay Super Retina XDR da 6,1″ always-on con ProMotion

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

Fotocamera principale da 48MP: risoluzione fino a 4 volte più alta

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi

Rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 23 ore di riproduzione video

A16 Bionic. Il più evoluto chip per smartphone. Reti cellulari 5G ultrarapide

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore

iOS 16 ti dà ancora più modi per comunicare e condividere, e per rendere il tuo iPhone ancora più tuo iPhone 14 Pro Max è identico, ma ha uno schermo da 6,7 pollici.