Sconto da 500 € per iRoomba S9+, robot aspirapolvere antiallergeni

Il miglior aspirapolvere robot di iRoomba in sconto del 33%. È questa l’offerta che vi permette di comprare l’iRoomba s9+ a 999 euro invece che 1499 €.

Stiamo parlando di un sistema di pulizia la cui potenza aspirante è 40 volte superiore a quella della precedente generazione. Quando rileva la presenza di un tappeto, attiva automaticamente la tecnologia Power Boost per aumentare la potenza di aspirazione e catturare la polvere e lo sporco intrappolato nelle sue fibre. Una volta finita la pulizia del tappeto si torna alla potenza normale per ottimizzare i consumi e la durata del ciclo.

Il sistema di navigazione brevettato iAdapt 3.0 con tecnologia vSLAM aiuta Roomba s9+ a navigare in modo efficiente all’interno della casa, tenendo traccia dei punti in cui è già passato e di quelli dove deve ancora pulire. Grazie ad un nuovo sensore 3D e alla enorme potenza di calcolo del processore a bordo, analizza costantemente ciò che si trova davanti con una frequenza di 25 volte al secondo riuscendo così a memorizzare la planimetria della casa ed offrire poi agli utenti la possibilità di scegliere quali stanze pulire e quando.

Roomba s9+ integra poi un sistema anti-allergeni in grado di intrappolare e catturare pollini e altri allergeni ed include un filtro ad alta efficienza che cattura il 99% degli allergeni come muffa, polline e acari della polvere. Come dicevamo, una volta completata la pulizia torna autonomamente alla Clean Base per ricaricarsi e svuotare il suo contenuto in un sacchetto monouso, intrappolando polvere e sporco.

Le pulizie possono essere programmate con l’app iRobot HOME o avviate semplicemente premendo il pulsante CLEAN. Gli utenti, inoltre, possono avviare la pulizia mediante comandi vocali se il robot è connesso a un dispositivo compatibile con Alexa o Google Assistant.

Grazie poi alla tecnologia PerfectEdge, che si avvale di una doppia spazzola in gomma più larga del 30% e di una spazzola angolare appositamente progettata – ciascuna possiede un battistrada in grado di aderire costantemente alle superfici da pulire, dai pavimenti ai tappeti, regolandosi e flettendosi secondo necessità per raccogliere ogni forma di sporco – che utilizzano cinque bracci inclinati per raccogliere lo sporco negli angoli e lungo i muri, portandolo sul percorso del robot affinché possa essere aspirato.

Click qui per comprare in sconto a 999 € invece che 1499 €