Sconto Logitech Crayon USB-C, costa il 36% meno della nuova Apple Pencil

Apple ha appena rilasciato una Apple Pencil con porta USB-C, ma se volete le stesse funzioni ad un prezzo molto più basso andate su Amazon dove trovate la nuova Logitech Crayon a solo 59,99 €.

Le caratteristiche sono praticamente le stesse della Apple Pencil di ieri. Latenza, inclinazione e riconoscimento del palmo quindi sono disponibili anche in questa versione che, come la precedente e come la nuova Apple Pencil USB-C, manca soltanto del rilevamento della pressione, perciò chi desidera utilizzare questo stilo per il disegno professionale, Apple Pencil 1 e 2 restano le sole in grado di offrire questa importante funzione.

La nuova Logitech Crayon si differenzia dalla versione con porta Lightning anche per il design, con una scocca in alluminio apparentemente più affusolata e un rinnovato interruttore di accensione corredato da alcuni LED indicatori dell’energia residua e dello stato di carica. Manca la clip per appenderla al taschino e non c’è neppure il tappo per proteggere la nuova presa USB-C.

La Logitech Crayon è compatibile con tutti i modelli di iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad con porta USB-C, incluso il nuovo iPad di decima generazione.

Il prezzo di questa penna sarebbe di 79,99€, 15 euro meno della Apple Pencil USB-C. Oggi è in sconto e la pagate solo 59,99€, quindi 35 euro meno del nuovo modello lanciato ieri.