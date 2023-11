Black Friday, supporto Magsafe certificato e caricabatterie 100W sconto a 125,99€

Vi abbiamo presentato diversi caricabatterie Magasafe, alcuni perfettamente compatibili con la tecnologia originale Apple. Vi abbiamo anche presentato caricabatterie molto potenti, ma nessuno come l’Ugreen Nexode che unisce insieme queste due specifiche molto desiderate e che oggi potete avere in sconto grazie al Black Friday: 125,99€ invece che 175€.

Questo caricabatterie prima di ogni altra cosa è un accessorio compatibile e certificato Magasafe. Con questo intendiamo che non solo si attacca magneticamente ad iPhone e, conme in questo caso, funziona anche da supporto ma è in grado di trasferire via wireless fino a 15W, esattamente come il Magsafe originale.

Oltre a questo, però sul supporto abbiamo anche due porte USB-C e una porta USB-A in grado di fornire complessivamente fino a 100W. Le due porte possono trasmettere rispettivamente 45W e 25W, sufficienti per ricaricare, ad esempio, un MacBook Air e un iPad o un altro iPhone.

Se si usa una singola porta USB-A senza collegare nulla a tutto il resto, si ottengono 100W. In pratica ci si carica un MacBook Pro quasi alla stessa velocità e potenza di un caricabatterie MacBook Pro di Apple.

La porta USB-A è utile per caricare qualcuno dei tantissimi dispositivi che ancora oggi richiedono una potenza inferiore.

In funzione di supporto, perfetta per la funzione NightStand, conta su una piastra magnetica che può essere piegata liberamente fino a 65° per impostare l’angolazione preferita per il telefono. Grazie alla forte attrazione magnetica iPhone può ruotare di 360° per mantenere un comodo accesso a video e conferenze durante la ricarica senza scivolare, che è una perfetta combinazione di supporto per telefono e supporto di ricarica.

Il sistema sistema di Protezione e l’uso di tecnologie GaN, consentono di risparmiare più spazio riducendola dispersione del calore. Thermal Guard System misura la temperatura 800 volte al secondo in tempo reale, protegge il dispositivo dai cortocircuiti; Il sistema Power Dispenser regola in modo intelligente la potenza erogata per proteggere la batteria dei tuoi dispositivi.

Il caricabatterie Nexode costerebbe 179€ ma lo pagate 129,99 euro nella settimana del Black Friday