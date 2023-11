OnePlus 9 Pro 5G a 369 euro su Amazon

E’ vero, non è più il top di gamma della serie di smartphone OnePlus, ma a questo prezzo è il migliore acquisto possibile, soprattutto per coloro che cercano un camera phone a prezzi contenuti. Incredibile, ma vero: OnePlus 9 Pro è in offerta su Amazon a 369 euro.

Uno dei punti di forza di questo terminale è ancora oggi la fotocamera principale da 48MP, combinata con l’ultra-grandangolare da 50MP, il teleobiettivo e la lente monochrome, che offrono un’esperienza fotografica senza precedenti su uno smartphone. La partnership con Hasselblad ha portato all’integrazione di funzioni avanzate, tra cui la calibrazione colore naturale. Questo significa che ogni scatto cattura con precisione la gamma completa di colori, restituendo immagini vibranti e realistiche.

Non solo una fotocamera potente, ma anche una videocamera di alta qualità. Il OnePlus 9 Pro consente, infatti, la registrazione video in 8K, catturando ogni dettaglio con chiarezza. La funzione di slow-motion a 120fps in 4K offre la possibilità di creare video artistici, catturando momenti unici in modo spettacolare.

A livello di caratteristiche tecniche il terminale propone un display Smart AMOLED da 6.7 pollici con tecnologia LTPO, garantendo al contempo un’esperienza visiva fluida a 120 Hz. La tecnologia Fluid 2.0 offre colori vividi, neri profondi e una reattività senza precedenti, trasformando la visualizzazione di foto, video e giochi in un’esperienza immersiva.

La batteria è da 4500 mAh con tecnologia Warp Charge 65T per una ricarica rapida senza precedenti: in soli 15 minuti è possibile ottenere un’energia sufficiente per tutto il giorno.

Il cuore pulsante del OnePlus 9 Pro è il processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, che porta le prestazioni complessive al 25% in più rispetto al suo predecessore, il Snapdragon 865.

Al momento il prezzo è il più basso mai registrato in qualsiasi negozio: costa più di 369 euro e si acquista da qui.