Auricolari Oppo Enco Air3i, prezzo minuscolo, solo 39,99€

Oppo sa come unire qualità, funzioni e prezzi bassi. Lo fa nel mondo dei cellulari e riesce a farlo anche nel campo della musica. I suoi Enco sono da molto tempo probabilmente i migliori auricolari tra quelli meno costosi e con gli Enco Air3i l’azienda cinese riconferma la sua attitudine. Da parte sua Amazon vi consente di ottenere questo eccellente prodotto in offerta a solo 39,99€, un prezzo scontato del 33% rispetto al listino.

Gli Oppo Enco Air3i nascono dall’esperienza e dall’approvazione di chi ha comprato gli Enco Air2 rispetto ai quali migliorano in vari aspetti. Hanno un suono di qualità grazie al gigantesco driver in titanio da ben 13,4 mm (gli Airpods Pro solo per avere un parametro hanno un driver da 11mm), offrono audio spaziale e cancellazione del rumore in chiamata gestita dall’intelligenza artificiale. In pratica i rumori vengono soppressi, selezionando unicamente la voce umana.

La musica è potenziata da un sistema che gestisce gli effetti sono potenziando i bassi e rendendo più nitida la voce umana. Offrono controlli touch, batteria fino a 35 ore con la custodia (5,5 ore per gli auricolari senza ricarica), Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e senza latenza e certificazione IPX4.

Gli auricolari Oppo di tutti i tipi sono tra gli auricolari più venduti in Asia grazie alla popolarità del brand Oppo. Alle nostro latitudini sono meno conosciuti ma chi li acquista difficilmente se ne pente se considera il loro prezzo.

Gli Enco Air3i costerebbero 60 €. Sono in vendita in sconto anche sul sito Oppo ma nessuno li presenta a solo 39,99 €. Un costo largamente sotto alla qualità che offrono.