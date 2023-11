PowerStation ALLPOWERS S300, in sconto a solo 80€

C’è sconto e sconto. E poi c’è sconto e codice sconto. È su questo filone che riuscite a pagare appena 80€ (invece che 239,99€) la stazione di alimentazione portatile ALLPOWERS S300 da 288 Whr (300W)

Questa Power Station portatile Allpowers è dotata di una batteria agli ioni di litio, come accennato, da 288 Watt. Offre due 2 uscite AC (230 V/50 Hz, 300 W, picco 500 W), 1 connettore USB-C (PD 100W max, QC3.0, 3 porte USB (5 V/3 A), 2 uscite DC (12 V/5 A), 1 accendisigari (12 V/10 A) e una stazione di ricarica wireless (5 V/1A).

La Power Station portatile Allpowers offre 5 possibilità di ricarica della batteria di emergenza. La ricarica completa della centralina portatile con una presa da 230 V dura oltre 5-6 ore. circa 4.5-5 ore sotto la luce diretta del sole con pannello solare (80W max MPPT e venduto separatamente) e 3-7 ore con accendisigari da 12 V/24 V (venduto separatamente).Può anche essere caricato completamente entro 3 ore utilizzando contemporaneamente AC 60W E PD 60W.

La batteria al litio di backup è abbastanza potente per soddisfare le diverse esigenze di alimentazione per emergenze, feste all’aperto, casa, viaggi, campeggio, viaggi su strada. La centralina portatile Allpowers supporta la ricarica di telefoni cellulari, tablet, computer portatili, nitendor, GPS, walkie-talkie, GoPro, fotocamera, droni, luci di Natale, dispositivi in auto e molto altro ancora. Nella immagine qui sopra vedete di che cosa è capace simultaneamente.

Questo dispositivo pesa pesa solo 3,9 kg, ha un design solido dell’impugnatura rende facile portare la batteria portatile con sé ovunque Grazie alla connettività WiFi e Bluetooth, potete monitorare e controllare la vostra stazione di alimentazione tramite l’app ALLPOWERS.

Se la volete ricaricare con un pannello solare l’input è di 16.6V-22V, 80W. L’ideale è un pannello solare da 100W.

Questo dispositivo costerebbe 240 euro. Si trova anche a meno (ad esempio il produttore la offre a 119,9€) ma su Amazon potete applicare un coupon da 63 € e poi avere uno sconto del 20% usando il codice MJ2P7ARE. Alla fine la pagate solo 80€

Click qui per comprare