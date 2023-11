Honda Motocompacto è la valigia scooter elettrico che fa innamorare

Non molti ricordano la piccola moto Honda MotoCompo formato valigia degli anni ’80, aveva il motore a scoppio ed è stata prodotta solamente per due anni: ora il costruttore ha aperto gli ordini in USA per il nuovo modello Motocompacto completamente elettrico.

Progettazione e design sono geniali: da una valigia compatta fuoriescono ruote, manubrio e sedile, in questo modo Honda Motocompacto può essere stipata praticamente ovunque, nel bagagliaio della macchina, in casa, così come a fianco della scrivania in ufficio.

Il prezzo da pagare per poter trasportare ovunque il proprio scooter elettrico sono prestazioni inferiori rispetto a bici e scooter nella stessa fascia di mercato. Vediamo i numeri: le ruote sono piccole così fa piacere apprendere che la velocità massima è di solamente 25 km orari, mentre l’autonomia è di 20 chilometri, bene per i pendolari ma poco per altri scopi.

Il costruttore dichiara che con l’alimentatore da 110V, anche questo ospitato dentro la valigia, la batteria si ricarica completamente in 3 ore e mezza. Ma anche se i numeri non competono con veicoli in formato tradizionale, nessuno può vantare la trasportabilità di Honda Motocompacto.

Terminato il viaggio su due ruote manubrio, sella e ruota posteriore scompaiono in altrettanti vani dello chassis, così Honda Motocompacto diventa una compatta valigia da 73 x 54 x 9,4 centimetri con un peso complessivo di 18,7 kg.

Il costruttore assicura che è facile da usare e divertente da guidare, ma che è stato costruito anche pensando a sicurezza, durata e protezione. Telaio e ruote sono in alluminio: è dotato di faro anteriore, luce posteriore a LED luminosi, catarifrangenti laterali e anello di blocco in acciaio saldato sul cavalletto, compatibile con la maggior parte dei lucchetti per biciclette.

Honda Motocompacto, prezzo e disponibilità

Gli ordini di Honda Motocompacto sono partiti in USA dove è proposto al prezzo di listino di 995 dollari, tasse escluse, circa 949 euro. Nel momento in cui scriviamo il costruttore non ha ancora annunciato se la commercializzazione inizierà anche in altri paesi.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.