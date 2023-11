Disney plus con pubblicità costa 5,99 €, ora il 4K è più caro

Disney+ ha mantenuto la promessa: dal primo novembre chi vuole abbonarsi al servizio in streaming può scegliere la nuova opzione economica, l’abbonamento Standard con pubblicità che al prezzo di 5,99 € al mese (senza alcuna variante di spesa annuale) permette di accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma inframezzando gli spettacoli con inserzioni pubblicitarie.

Opzione 1: Standard con pubblicità

Nello specifico ci saranno circa 4 minuti di pausa pubblicitaria ogni ora di streaming, e oltre a questo manca la possibilità di scaricare i contenuti per la visione offline. La risoluzione poi è ferma al Full HD, e l’account può essere usato simultaneamente su un massimo di due dispositivi.

Chi sceglie questo nuovo pacchetto con pubblicità è comunque invitato prima a controllarne la disponibilità (qui) per i dispositivi in suo possesso in quanto l’accesso a Disney+ al momento “è soggetto a una certa variabilità”.

Due alternative Disney+ senza pubblicità: Standard o Premium

Il piano di mezzo invece, lo Standard, che costa 8,99 € al mese oppure 89,99 € annui (quindi si risparmiano 18 €), subisce un depotenziamento: perde infatti la riproduzione 4K, che diventa invece esclusiva di un terzo livello, il più costoso Premium.

Al prezzo di 11,99 € al mese o 119,90 € annuali (risparmio complessivo di 24 €) il servizio offre infatti il massimo attualmente disponibile, ovvero risoluzione 4K UHD, HDR, supporto Dolby Atmos e quattro riproduzioni simultanee anziché due.

Da non dimenticare

Per quanto riguarda la risoluzione invece valgono i soliti accorgimenti, ovvero che «la qualità audio e video è soggetta alle caratteristiche del dispositivo utilizzato e della connessione internet».

In ogni caso, indipendentemente dal pacchetto di abbonamento scelto, va comunque tenuto conto che «tutti i piani possono includere trailer cinematografici, promozioni di prodotti e servizi Disney, sponsorizzazioni e simili». Insomma, una qualche forma di pubblicità ci sarà sempre: ora il prezzo ne definisce solo la misura.

Questo mese per Disney+ è il trampolino di lancio anche per lo stop alla condivisione delle password partito in Canada (e prossimamente anche da noi): se volete saperne di più potete sfogliare le notizie Disney raccolte in questa sezione del nostro sito.