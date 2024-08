Da non perdere, il Robot Dreame L20 Ultra a solo 749€

Pubblicità Se siete alla ricerca di un robot aspira e lavapavimenti tra i più potenti e completi, allora il Dreame L20 Ultra, oggi in offerta del giorno fa al caso vostro. Non solo rappresenta una forza della natura, capace di pulire dove altri possono solo provarci, ma lo pagate solo 749 € invece di 1099€ oppure 799 € nella versione complete con un ricco pacchetto di accessori, Il robot è stato presentato per la prima volta a IFA 2023, dove sono state presentate le sue caratteristiche all’avanguardia. Fra tutte, l’innovativa tecnologia MopExtend alimentata dall’Intelligenza Artificiale (AI), garantendo una pulizia meticolosa anche negli angoli più remoti e difficili. Questo vuol dire che il robot è equipaggiato con due modi, uno dei quali si estende in modo tale da non lasciare zone morte. Grazie ai sensori a bordo, il robot identifica automaticamente gli angoli e i bordi degli ambienti. Una volta individuati, il MopExtend entra in azione, estendendo il mocio fino ai bordi del muro per una pulizia completa, ravvicinata e precisa in ogni angolo. Il Dreame Vacuum L20 è progettato per affrontare con successo anche le macchie più ostinate e lo sporco incrostato. La stazione di base automatica è stata aggiornata con la tecnologia DualBoost 2.0 e una sacca per la polvere da 3,2 litri, permettendo al robot di accumulare polvere fino a 75 giorni senza richiedere un intervento manuale per lo svuotamento. Inoltre, il Dreame Vacuum L20 Ultra presenta la capacità unica di pulire e asciugare autonomamente il mocio. Quando il mocio si sporca, il sistema automatico lo lava internamente utilizzando un serbatoio d’acqua da 4,5 litri. Una volta completata l’auto-pulizia, i moci vengono prontamente asciugati con aria calda, prevenendo la formazione di muffe e odori sgradevoli. Il rivoluzionario sistema di aspirazione Vormax del L20 Ultra ottimizza l’efficienza dell’aspirazione per rimuovere detriti da tappeti, moquette e pavimenti. Con una formidabile potenza di aspirazione di 7.000Pa, il sistema Vormax riconosce automaticamente la presenza di tappeti, adattando la sua modalità di pulizia di conseguenza. Tra le funzionalità intelligenti, spicca la navigazione Pathfinder, che sfrutta l’apprendimento dell’IA e il laser 3D per analizzare gli ambienti, identificare gli ostacoli e evitarli con precisione. Solitamente il robot ha un costo di 1099 euro, ma al momento lo si acquista in sconto a 749 euro. Cinquanta euro meno dell’ultimo prezzo minimo E se vi interessa stare davvero tranquilli, allora potete comprare in sconto anche la versione Complete che include un pacchetto di accessori così composto 1x Spazzola principale: Dotata di tecnologia avanzata, la spazzola principale è progettata per sollevare sporco e detriti in modo efficace da varie superfici

2x Spazzole laterali: Design avanzato per raggiungere gli angoli e le aree difficili da pulire, migliorando l’efficienza complessiva della pulizia

2x Filtri antipolvere: Filtri di alta qualità progettati per catturare polvere fine, allergeni e particelle sottili, mantenendo l’aria pulita durante il processo di pulizia

2x Sacchetti per la raccolta polvere: Sacchetti progettati per la raccolta efficiente del polveri e detriti, mantenendo pulito il tuo dispositivo e facilitandone lo svuotamento

3x Coppie di panni mop: Panni appositamente progettati per la funzione di mopping, garantendo una pulizia efficace e brillante sulle superfici Il pacchetto accessori, che garantisce la capacità del robot di operare lungamente in maniera efficenza da solo costerebbe 80€. Se comprato assieme al Dreame L20 Ultra pagherete tutto 799€. In pratica avete altri 30 € di sconto. Click qui per comprare Dreame L20 Ultra a 749 €

Click qui per comprare Dreame L20 Ultra Complete e 799 €

Offerte Speciali Beats Pill, lo speaker perfetto per il vostro smartphone in sconto a solo 125 € Su Amazon è arrivato solo da qualche settimana Beats Pill, il nuovo speaker di alta qualtià del brand Apple. Musica potente e coinvolgente, autonomia fino a 24 ore e prezzo super speciale, solo 125 €, il 26% meno del prezzo Apple

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.