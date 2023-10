Festa delle Offerte Prime, smartwatch GTR 2 di Amazfit a solo 79,99 €

Se volete un interessante smartwatch, ad un prezzo davvero mini, oggi in occasione della festa degli sconti d’autunno potete comprare GTR 2 di Amazfit a solo 79,99 €

Questo orologio, parte del catalogo di un grande produttore che è anche una presenza consolidata nell’ambito degli indossabili, ha una forma classica, tondeggiante.

Il display è di tipo edge to edge con cassa in acciaio inossidabile. Ha un display AMOLEd da 1,39″, sempre attivo, dotato di oltre 30 modelli di facce always-on e 50 differenti quadranti, corpo sottile e leggero.

Ha funzioni sanitarie complete, come rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio della frequenza cardiaca oraria per tutto il giorno, monitoraggio del sonno (incluso monitoraggio della qualità del sonno, monitoraggio REM e Nap), monitoraggio dello stress per tutto il giorno, PAI e 90 modalità di esercizio in tutto il sistema.

Molto interessante la lunga durata della batteria: il GTR 2 arriva a 11 ore di utilizzo con singola ricarica e un uso tipico.

Tra gli altri dettagli: microfono e un altoparlante per consentirti di rispondere alle chiamate sull’orologio, 3 GB di spazio di archiviazione musicale locale, certificazione 5 ATM, misurazione della SpO2, livello di stress e qualità del sonno.

Questo smartwatch costerebbe 129€, ma lo comprate in sconto a 79,90 €