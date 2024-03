Offerte di Primavera, solo 36€ per le cuffie antirumore Soundcore Q201

Anker Soundcore lancia una serie di sconti in occasione degli sconti di Primavera, tra cui quello davvero molto interessante sulle Soundcore Q20i: solo 36 euro invece che 50 euro.

Si tratta ovviamente di cuffie che non hanno la pretesa di concorrere con cuffie di fascia alta, ma nonostante questo non si fanno mancare nulla, in particolare sono cuffie con cancellazione ttiva del rumore capace di operare efficacemente sul disturbo provocato dei motori di aerei e automobili.

L’ascolto è garantito da driver dinamici sovradimensionati da 40 mm «che producono – dice Soundcore – un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp.

La batteria ha una durata di 40 ore di durata della batteria con cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale. La ricarica rapida in 5 minuti offre 4 ore extra di riproduzione, ma è anche possibile collegare le cuffie in modalità passiva con un cavo Aux.

La tecnologia Bluetooth 5.0 consente di collegare due dispositivi passando da uno all’altro. Ad esempio se si sta lavorando con il laptop e si vuole telefonare, l’audio verrà riprodotto automaticamente dal dispositivo desiderato.

Le cuffie Soundcore Q20i costerebbero 50 €. Sono spesso in sconto ma i 36 € della festa degli sconti di primavera è il prezzo migliore da molte settimane a questa parte.

Le altre Offerte di Primavera 2024

