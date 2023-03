Soundcore Anker Space Q45 con ANC al top, solo 129€ con coupon

Quanti fossero alla ricerca di cuffie over the ear dalle ottime prestazioni e dal costo contenuto potranno certamente volgere l’attenzione sulle Soundcore Space Q45. Si tratta delle ultime della serie, con un ANC rinnovato, in grado di abbattere il 98% dei rumori esterni. Solitamente hanno un listino di 149,99 euro, ma al momento basta flagrare la casella sconto su Amazon, per pagarle 20 euro in meno. Clicca qui per acquistarle.

Rispetto al modello pretendete Anker ha aggiornato completamente il sistema di cancellazione del rumore, adesso in grado di escludere una gamma più ampia di rumori, dai motori degli aerei al pianto dei neonati. Il fatto che siano cuffie over the ear, unito al sistema ANC rinnovato, permettono all’utente di isolarsi completamente dai rumori esterni, sia indossandole in ufficio, sia sui mezzi pubblici.

Peraltro, le Space Q45 godono di cancellazione adattiva del rumore; questo vuol dire che le cuffie selezioneranno automaticamente il livello di ANC adatto a seconda dell’ambiente circostante.

Ottima anche l’autonomia, che si attesta sulle 50 ore di riproduzione in modalità di cancellazione del rumore, mentre arrivano a 65 ore nel caso in cui venga disattivata questa funzionalità. Peraltro, offrono una ricarica super veloce: bastano 5 minuti per ottenere 4 ore di riproduzione.

Al loro interno si fregiano di driver da 40 mm che dispongono di un innovativo diaframma a doppio strato realizzato in seta e ceramica per produrre un suono con bassi intensi e alti nitidi. Le cuffie Space Q45 con cancellazione del rumore supportano anche la modalità LDAC, per un suono wireless audio ad alta risoluzione.

Come già anticipato, le potete acquistare a questo indirizzo con 20 euro di sconto nella colorazione nera. Se le volete bianche o blu, lo sconto è del 10%.