Prime Day, il robot per la pulizia Samsung POWERbot VR05R5050WK a 173,84 euro

Se siete alla ricerca di un modo efficiente per mantenere la casa pulita senza dover fare sforzi, il robot aspirapolvere Samsung POWERbot VR05R5050WK potrebbe essere la soluzione perfetta. Ancor di più adesso, che grazie al Prime Day Amazon è in offerta a 173,99 euro

Con una serie di caratteristiche avanzate, questo robot aspirapolvere permette di risparmiare tempo e ottenere risultati di pulizia impeccabili. Anzitutto, il POWERbot VR05R5050WK è un robot 2-in-1 che aspira e lava in un unico passaggio, offrendo una pulizia completa ed efficiente. Questo significa che non solo raccoglie la polvere e lo sporco presenti sul pavimento, ma lava anche in profondità per ottenere risultati impeccabili.

Dotato di una batteria a lunga durata da 3400mAh, il POWERbot VR05R5050WK offre fino a 150 minuti di autonomia. Questo significa che puoi pulire ampie superfici senza dover ricaricare frequentemente il robot aspirapolvere.

Controllo da remoto: gestisci la pulizia ovunque

Grazie all’app dedicata, potrete controllare il robot aspirapolvere anche da remoto tramite smartphone o tablet. Con un semplice tocco, è possibile attivare o spegnere il robot, selezionare diverse modalità di pulizia e regolare il flusso dell’acqua se si desidera utilizzare la funzione di lavaggio. Questo offre un controllo completo sulla pulizia della casa, anche quando non si è fisicamente presenti.

Design sottile: Accesso facile anche ai punti difficili

Con un design sottile e compatto, il POWERbot VR05R5050WK può raggiungere facilmente anche i punti più difficili della tua casa. Con un’altezza di soli 85 mm, può scivolare sotto i mobili e pulire in angoli e spazi ristretti senza problemi.

Il sistema EZ Empty Dustbin rende la pulizia del contenitore della polvere un gioco da ragazzi. Con un semplice click, sarà possibile aprire il contenitore e svuotarlo senza dover toccare la polvere con le mani. Inoltre, lo si può risciacquare sotto l’acqua per mantenerlo pulito e pronto per il prossimo utilizzo.

Pulizia intelligente: Sistema Smart Sensing

Il POWERbot VR05R5050WK è dotato del sistema Smart Sensing, che rende la pulizia ancora più intelligente. Un sensore Gyro controlla i movimenti del robot, assicurandosi che copra tutta l’area da pulire. Un sensore Anti-collisione riduce la velocità quando il robot si avvicina agli angoli o agli ostacoli, proteggendo i mobili.

Il robot aspirapolvere Samsung POWERbot VR05R5050WK rappresenta una occasione da non farsi sfuggire, soprattutto a questo prezzo scontato di 173,99 euro.

Per acquistato su Amazon non vi resta che cliccare a questo indirizzo.

Le migliori Offerte del Prime Day

Ecco le migliori altre offerte attive del Prime Day. Attenzione perchè alcuni prodotti sono in esaurimento!

Apple

Smartphone

Accessori e software Computer e Smartphone

Memorie e SSD

Audio-Video-TV

Sport, Salute, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Gaming

Smart Home, Casa e Giardino

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Prodotti Smart a marchio Amazon

Vi ricordiamo inoltre che l’usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30% per il Prime Day.

Troverete tutte le offerte man mano che le segnalaremo nella nostra home page, nella sezione Offerte e sotto l’argomento Prime Day oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi:

Click per il canale della tecnologia | Click qui per il canale “oltre tech”