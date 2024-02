Le batterie di iPhone 15 ora vanno a mille

Le batterie di iPhone 15 vanno a mille. Si potrebbe fare questa battuta leggendo una nuova nota con la quale Apple modifica in maniera ottimistica le sue stime sugli accumulatori di iPhone 15 e la loro capacità di mantenere la carica con l’usura.

La nota è interessante perché le batterie sono un tema molto sentito da chiunque, in particolare dagli utenti Apple che, senza richiamare il nefasto Battery Gate, anche recentemente, di criticarne autonomia e sopratutto usura.

Inizialmente Apple aveva dichiarato che la batteria dell’iPhone 15 era in grado di mantenere fino all’80% della sua capacità originale dopo 500 cicli di ricarica completi. Adesso, da un documento si apprende che l’iPhone 15 (quindi tutti i modelli) è in grado di mantenere l’80% della propria capacità originale dopo 1000 cicli di ricarica completi.

Apple afferma che i test effettuati hanno coinvolto la ricarica e lo scaricamento della batteria per 1000 volte in specifiche circostanze che però rappresentano le situazioni d’uso più comuni.

Il miglioramento è dovuto al fatto che Apple ha continuato ad apportare aggiornamenti ai componenti della batteria e ai sistemi di gestione dell’alimentazione nel corso degli anni.

Apple afferma che questo cambiamento nella durata del ciclo di vita della batteria si applica all’iPhone 15, all’iPhone 15 Plus, all’ iPhone 15 Pro e ad iPhone 15 Pro Max. I modelli precedenti di iPhone, invece, continuano ad avere una valutazione più modesta, ossia mantengono fino all’80% della capacità dopo 500 cicli di ricarica completi. Tuttavia, l’azienda aggiunge che sta attualmente indagando anche sui modelli di iPhone più vecchi.

Ovviamente, bisogna capirsi sul significato che Apple dà quando si riferisce alla “capacità della batteria dell’iPhone”:

La capacità massima della batteria misura la capacità della batteria del dispositivo rispetto a quando era nuovo. Una batteria avrà una capacità inferiore man mano che invecchia chimicamente, il che potrebbe comportare meno ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra. A seconda del periodo di tempo trascorso tra la produzione dell’iPhone e la sua attivazione, la capacità della batteria potrebbe risultare leggermente inferiore al 100%

I possessori di iPhone 15 possono verificare il conteggio dei cicli di ricarica della batteria attraverso l’app Impostazioni. Da ricordare che Apple non permette di visualizzare le informazioni sul ciclo della batteria sui modelli di iPhone più vecchi.

Quanto tutto questo sia marketing (ci sono numerosi casi di vecchi iPhone che sono stati in grado di mantenere la carica fino a mille cicli) e quanto un reale miglioramento della componente non lo sapremo mai. Non è facile capire neppure quello che questo potrebbe significare in termini di garanzia delle batterie.

Apple infatti dice che la la sua “garanzia non copre le batterie usurate dal normale utilizzo”. Quale sarà ora per Apple una batteria usurata per normale utilizzo?

Ad esempio: se qualcuno riuscisse, per qualche ragione e con molto sforzo, ad arrivare a 800 cicli in due anni e la batteria scendesse al 75% verrebbe considerato un caso da riparare perché difettosa?

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.