Sconto top Amazon sui MacBook Pro 15″ e 13″: si risparmia fino a 600€

I MacBook Pro 15″ di ultima generazione sconto fino a quasi 600 euro su Amazon. L’offerta porta questo interessante Mac per uso professionale al prezzo più basso che abbiamo mai visto: 2294,26 € per la versione da 256 GB e 1409,91 euro per la versione da 13″ sempre con 256 GB.

Stiamo parlando dei due Mac di più recente generazione. Le due macchine sono identiche dal punto di vista del fattore di forma e dei dispositivi di input (Touch Bar, Touch ID, 4 porte Thunderbolt USB-C) e hanno anche lo stesso SSD. Cambiano ovviamente lo schermo e il processore: Intel Core i7 6-core di nona generazione a 2,6 GHz per il modello da 15″ e Intel Core i5 quad-core a 1,4 GHz per il modello da 13″.

I prezzi di Amazon sono decisamente imbattibili. Lo sconto è del 21%, largamente superiore a quello che trovate comunemente sul mercato e pari a 605 euro per il modello da 15″ (che costerebbe 2899 euro) e di 390 euro per la versione da 13 pollici (che costerebbe 1799 euro).

Visto che si tratta di prezzi che non abbiamo mai visto su Amazon e visto che in passato sconti di questo tipo non sono mai durati a lungo, vi consigliamo di comprare subito anche se la spedizione non è immediata e il modello da 13″ si acquista sostanzialmente su “ordinazione”

Se le offerte di questa pagina non fossero più disponibili consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.