Apple registra Beats Studio Pro prima del lancio

È noto da tempo, anche se non in via ufficiale, che Apple stia lavorando a un importante aggiornamento per le cuffie over-ear Beats Studio: le attese Beats Studio Pro sembrano ora avvicinarsi sempre più al momento del lancio, dopo aver fatto apparizione in una nuova registrazione presso la Federal Communications Commission negli Stati Uniti.

La prossima versione di Beats Studio Pro promette notevoli miglioramenti nella cancellazione attiva del rumore e nella modalità trasparenza. È importante ricordare che Apple aveva introdotto per la prima volta la modalità trasparenza sulle Beats Solo Pro nel 2019, poco prima del lancio di AirPods Pro.

Tuttavia, la tecnologia audio di Apple è progredita enormemente da allora, e ci si aspetta che le Beats Studio Pro 2023 metteranno a disposizione tecnologie e funzioni già di serie sugli ultimi prodotti Beats e Apple.

Ad esempio si ritiene che le nuove cuffie over-ear sfoggeranno un audio spaziale personalizzato e molto probabilmente saranno dotate di ricarica USB-C e di un chip Beats personalizzato, per una massima compatibilità con gli smartphone.

Al momento, Apple vende le Beats Studio 3 over-ear al prezzo di listino di 399,95 euro, che includono un chip Apple W1, ma che purtroppo dispongono di una scomoda e ormai vetusta porta micro USB. Siamo certi che le Studio Pro, una volta lanciate, rappresenteranno un enorme salto di qualità.

In particolare si può supporre affidabilmente che le nuove cuffie presenteranno alcune funzioni che nell’attuale versione delle Beats Studio non ci sono. Ad esempio usando i nuovi chip audio H2 che sono presenti nelle Airpods Pro di seconda generazione dovremmo avere cancellazione attiva del rumore di alta qualità, funzione trasparenza, audio spaziale e supporto a Ehi Siri.

Al momento non vi è una data ufficiale di lancio ma la recente apparizione nella registrazione presso la FCC, segnalata da 9to5Mac, lascerebbe ben sperare su un arrivo imminente.

Altro da Beats

Ricordiamo che Beats ha rilasciato di recente gli auricolari Beats Studio Buds+, presentati il 17 maggio e disponibili dal 16 giugno scorso. Il design in linea generale resta lo stesso della versione base, ma questa edizione Plus è disponibile anche nella preannunciata versione trasparente simile agli auricolari Nothing Ear (2), oltre che in Nero e Oro oppure in Bianco Avorio. Tutti i dettagli a questo indirizzo.