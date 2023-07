Negli Apple Store sarà possibile ordinare con consegna a domicilio

Apple ha previsto novità per gli ordini effettuati negli Apple Store, permettendo agli acquirenti di ordinare e scegliere al momento del pagamento la consegna a domicilio, senza bisogno che del trasporto si occupi l’utente.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, evidenziando la disponibilità negli store del nuovo EasyPay Online Ordering a partire da agosto.

Finora i dipendenti dei negozi al dettaglio della Mela potevano limitarsi a suggerire di effettuare gli acquisti sull’Apple Store online e, al limite, aiutare l’utente nell’acquisto sul sito web; il nuovo programma prevede la possibilità di ordinare, scegliendo la spedizione degli ordini a domicilio, opzione disponibile quando si effettua il pagamento presso i terminali EasyPay (lettori mobili di carte di credito).

Offrendo la consegna a domicilio, riferisce il sito 9to5Mac, i futuri Apple Store potranno dedicare meno spazio alle scorte di magazzino, facendo partire direttamente gli ordini da altra sede dedicata.

Secondo Gurman, la possibilità di ordinare e ricevere il prodotto a casa, è in qualche modo legata all’arrivo del visore Vision Pro: con centinaia di possibili combinazioni di accessori per il visore di Realtà Aumentata / Mista di Apple, a cominciare da fasce regolabili secondarie da sistemare sopra la testa, e accessori vari, è improbabile che gli Store disporranno di tutto in stock (pronta consegna). Con il trasporto a domicilio, sarà possibile completare la vendita del Vision Pro compreso qualsiasi accessorio, anche quelli non eventualmente tra le scorte di magazzino, facendo partire l’ordine da centri logistici che dispongono di qualsiasi accessorio dedicato.