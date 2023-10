Scoprite se Amazon vi offre un buono sconto da 5 €

Se siete all’interno del gruppo di utenti che hanno accesso alla promozione, potreste avere diritto ad un buono conto Amazon da 5 €. La promozione, gestita direttamente da Amazon, vi permette di comprare un oggetto venduto da Amazon scelto in una vasta lista.

La particolarità di questa promo che assomiglia ad una sorta di riffa è che non è aperta a tutti ma solo su invito. Possono beneficiarne, come dice Amazon, solo coloro che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. In aggiunta a questo non è… infinita. È infatti accessibile solo ai primi 10.000 clienti idonei.

Come scoprire se lo sconto è attivo

Se per caso vi fosse sfuggita la notifica avete la possibilità di verificare se siete idonei: cliccando a questa pagina non solo potrete vedere subito se è attiva per il vostro account, ma anche visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni.

Come si usa il buono sconto

Nel caso foste idonei, potete avere uno sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei di almeno 15 €. In linea generale tutti i prodotti venduti da Amazon sono acquistabili con questo sconto.

Non è valido per dispositivi Amazon (ereader Kindle e tablet Fire), contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se “Gestito da Amazon.it” o “Idoneo Prime”.

L’offerta è valida per oggi e per i primi diecimila clienti che la applicano (al momento di scrivere questa nota i diecimila utenti non erano ancora stati raggiunti).

Maggiori informazioni le trovate qui.