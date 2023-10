iPhone 15 non basta, i profitti TSMC toccano il minimo

Il produttore di processori iPhone, TSMC, ha registrato il più grande calo dei profitti dal 2019, nonostante il trimestre si sia concluso con il lancio della gamma iPhone 15.

Prima della relazione sugli utili di luglio 2023, gli analisti avevano previsto correttamente un calo dei profitti di TSMC, presumendo una ripresa per il trimestre di settembre grazie alla domanda per la nuova gamma di iPhone 15. Tuttavia, secondo CNBC, sebbene le ultime cifre di TSMC siano migliori di quanto previsto dagli analisti, rappresentano comunque il più grande declino dell’azienda dal primo trimestre del 2019.

Per il terzo trimestre del 2023, TSMC riporta un profitto di 6,69 miliardi di dollari. Si tratta di una diminuzione del 10,83% rispetto all’anno precedente, mentre il reddito netto è diminuito del 24,87% nello stesso periodo di riferimento:

Il nostro business è stato supportato dall’ampio sviluppo della nostra tecnologia all’avanguardia da 3 nanometri e da una maggiore domanda di tecnologie a 5 nanometri

Ricordiamo che TSMC è l’unico produttore di processori Apple Silicon, con Apple che rappresenta circa un quinto del fatturato complessivo della società taiwanese. Secondo quanto emerge dai fornitori Apple avrebbe acquistato tutta la capacità produttiva di TSMC a 3 nanometri per i suoi dispositivi Apple Silicon.

Senza indicare Apple o qualsiasi altro cliente specifico, il CEO di TSMC, CC Wei, ha affermato che l’azienda si aspetta di supportare nel quarto trimestre dell’anno un continuo sviluppo della tecnologia a 3 nanometri.

Wei ha anche riferito di una domanda crescente di processori per via dell’AI, ribadendo che questo non è “sufficiente per compensare” una debolezza della domanda di elettronica di consumo:

A causa delle persistenti condizioni macroeconomiche generali deboli e del lento recupero della domanda in Cina, i clienti rimangono cauti

A parte la questione legata all’economia odierna, TSMC ha annunciato in precedenza che inizierà la produzione di processori a 2 nanometri entro il 2025. Ricordiamo che i chip A17 Pro, impiegati nei modelli iPhone 15 top di gamma sono i primi costruiti con tecnologia a 3 nanometri di TSMC.

Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 15 e iPhone 15 Plus è in questo articolo., invece per tutti i dettagli su iPhone 15 Pro e Pro Max rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.