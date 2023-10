Gastone Garziera e il PC italiano che portò l’uomo sulla luna

Un incredibile successo quello di Computer Stories, la mostra che racconta la storia dell’informatica da Alan Turing a Steve Jobs attraverso chiavi narrative inedite, e che si avvia verso la chiusura di questa sua prima tappa bergamasca.

Uno degli ultimi appuntamenti assolutamente da non perdere è il 21 ottobre, giorno in cui è previsto l’arrivo di un ospite di grande prestigio. In questa data, il villaggio operaio di Crespi d’Adda (sede della mostra) avrà il privilegio di ospitare Gastone Garziera, uno dei progettisti dell’iconica Programma101.

Nel 1963, Gastone Garziera, giovane ingegnere elettronico presso Olivetti, è stato scelto da Giorgio Perotto per partecipare a un progetto segreto noto come “La Perottina”. Questa iniziativa ha gettato le basi per il primo computer desktop al mondo. Gastone Garziera condividerà l’esperienza vissuta in prima persona, raccontando il viaggio straordinario di come abbiamo superato gli americani e contribuito al monumentale traguardo di far sbarcare l’uomo sulla luna.

L’evento, intitolato “Il PC italiano che portò l’uomo sulla luna”, si terrà il 21 ottobre alle 17 presso il Visitor Centre di Crespi d’Adda. Ma c’è di più: Gastone Garziera ha deciso di onorare l’occasione con una replica speciale nella stessa serata alle h 20:30!

Per coloro che non hanno ancora incontrato Gastone, questa è un’opportunità eccezionale e da non perdere per ringraziare un uomo che ha contribuito all’evoluzione della nostra società; chi ha già avuto il privilegio di ascoltare questa storia, potrà rivivere quelle emozioni e scoprire nuovi aneddoti estremamente affascinanti.

Il giorno da segnare a calendario è 21 ottobre alle ore 17:00 e in replica alle ore 20:30 presso il Visitor Centre del sito UNESCO di Crespi d’Adda. Questo è un invito ad assistere a un affascinante capitolo nella storia tecnologica italiana, scoprirete anche perché la P101 ha contribuito a portare l’umanità sulla luna.

Computer Stories è la mostra che invita i visitatori ad immergersi nella storia dell’evoluzione delle tecnologie informatiche attraverso chiavi narrative inedite: sarà visitabile a Crespi d’Adda ancora per pochi giorni. L’iniziativa è guidata da Associazione Crespi e Fondazione musil in collaborazione con Magnetic Media Network MMN.

Tutte le date e le tappe dell’evento in questo articolo di macitynet.